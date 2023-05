DT que hizo debutar a Sánchez en Europa: “A sus 34 años, Alexis está entre los diez delanteros top del mundo”

El italiano Pasquale Marino (60) protagoniza un capítulo importante en la rica historia futbolística de Alexis Sánchez. El oriundo de Marsala fue quien hizo debutar al tocopillano en el fútbol europeo, hace ya casi 15 años, cuando ambos coincidieron en Udinese. “Es un chico que siempre mostró mucho profesionalismo”, asegura el europeo en conversación con El Deportivo. Porque a pesar de sus 34 años, el chileno continúa en el top del fútbol mundial, según la opinión de su ex DT. El mismo que piensa que fue una buena decisión de marcharse de Inter de Milán, ya que “no era feliz”, según cuenta el tercer técnico que más lo dirigió en cancha, con 68 partidos, después de Arsene Wenger (166) y Antonio Conte (70).

¿Qué le ha parecido este Alexis Sánchez versión 2022-23?

Lo veo muy bien, lo está haciendo de una manera muy destacada en Olympique de Marsella. Es una linda ciudad para jugar al fútbol, con una hinchada que se nota lo quiere mucho. Pero, sobre todo, ha tenido continuidad y eso es lo que más necesita un jugador como él.

¿La que no tuvo en Inter de Milán?

Exacto. Alexis Sánchez es un jugador que necesita continuidad en su juego, a quien le gusta mucho ser el protagonista de los partidos. Cuando no la tiene, no es feliz, no se siente importante. Y, obviamente, eso repercute en su juego.

¿Hizo bien en marcharse?

Yo creo que fue una buena decisión. En Inter tenía muy pocas opciones de ser titular. Estaba muy tapado por Lautaro Martínez, por Edin Dzeko o Joaquín Correa. En ese escenario, Sánchez no era la primera opción del técnico Simone Inzaghi. En ese equipo no tenía espacio para demostrar su importancia. Porque es un chico que necesita confianza para rendir al máximo nivel, se entristece cuando no juega y siempre ha mostrado un gran espíritu de superación.

Pasquale Marino fue el técnico que hizo debutar a Alexis Sánchez en Europa, en 2008, en Udinese.

¿Ahora lo ve con otra motivación?

Así es. Hoy lo veo en Marsella y se divierte como un niño en la cancha, tal como lo hacía en Udinese. Se nota que Alexis ha recuperado la alegría de jugar al fútbol y se le ve con mucho entusiasmo. Está inspirado y se ha proyectado como una de las grandes figuras del campeonato francés. Sus números están ahí, nadie lo puede desmentir. Ha tenido una gran temporada y en una faceta goleadora. Por algo ha anotado 17 conquistas, una gran cifra. De alguna manera, hemos vuelto a ver al Sánchez que nos tenía acostumbrados.

¿Le ha sorprendido la carrera que ha hecho desde que usted lo conoció, cuando solo tenía 19 años?

De ninguna manera es una sorpresa. Desde muy pequeño mostró las condiciones que lo han hecho triunfar en las mejores ligas del planeta. No por nada ha protagonizado tantos traspasos importantes y ha logrado títulos con su equipo nacional. Es un futbolista de nivel mundial. En Udine ya mostraba esas características extraordinarias. Y ojo, que no solo habla de su calidad técnica, que la tiene de sobra, sino también de su capacidad física. Siempre intentando mejorar, profesionalmente impecable. Nunca tuvo un problema en Udinese, porque siempre se cuidaba en cuanto a la alimentación, la preparación y en sus tiempos libres. Los atletas como Alexis Sánchez, con esa preocupación, llegan lejos. Y así lo ha demostrado después de tantas temporadas en el más alto nivel. Por algo está en un momento increíble, está rindiendo al más alto nivel en uno de los mejores campeonatos de Europa. No te olvides de eso. Y ha ganado tantos títulos.

El chileno se ve muy bien físicamente, a pesar de sus 34 años…

Desde que era un chico siempre fue así, muy preocupado por su físico y por mejorar cada día más. Cuando estaba en Udine era uno de los más profesionales pese a su juventud, el primero en llegar y el último en irse. Recuerda que cuando llegó al norte de Italia no tenía siquiera 20 años, una edad especial para los jugadores de fútbol. Siempre tuvo el entusiasmo de triunfar y la calidad para demostrarlo. Es un futbolista muy bueno, siempre abierto a escuchar y a aprender. No me extraña que muestre ese estado físico a sus 34 años, porque siempre fue una de las virtudes de su trabajo. Hacía trabajos adicionales, si lo consideraba necesario. Yo creo que esa es la clave de su éxito.

¿Está entre los delanteros más importantes del fútbol, hoy en día?

A mi manera de ver, a sus 34 años, Alexis Sánchez está entre los diez o quince delanteros top del mundo, jugando como segunda punta. Porque tú sabes que es su posición favorita en el campo de juego. Con su experiencia todavía está en la elite.

¿Cree que puede marcharse a un equipo o liga más trascendente?

Eso realmente no lo sé. Depende de él y de sus proyecciones en el fútbol. Se ve bien, contento, jugando en Marsella. Si continúa jugando de esta manera, a este nivel, puede triunfar donde Sánchez quiera. Está en un buen momento.