Lionel Messi enfrenta su crisis en el PSG: “Quiero pedir perdón; estoy a la espera de lo que el club decida”

Lionel Messi ha vivido unos días complicados en esta semana. El delantero del PSG viajó sin la autorización del club a Arabia Saudita justo después de la caída por 1-3 contra el Lorient por la Ligue 1, situación que hizo que continuaran en el primer puesto de la clasificación, pero con una ventaja de solo cinco puntos.

Debido a los días que pasó en Medio Oriente, el PSG decidió apartarlo del equipo por dos semanas, tal como lo confirmó este viernes el técnico de la institución Christophe Galtier.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo”, expuso el DT francés.

También se le consultó al entrenador por la posibilidad de volver a utilizar a Lionel Messi una vez que cumpla con el castigo, pues cumplido el plazo aún quedarán tres partidos por jugar en la temporada.

“Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa. Obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primer en preocuparse”, agregó.

Y tras estas declaraciones fue el propio Lionel Messi quien tomó la palabra para referirse a su crisis en el PSG. “Quería hacer este video después de lo que está pasando. Primero que todo, pedir perdón a mis compañeros, al club”, comenzó señalando en una historia de la red social Instagram.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia el cual había cancelado anteriormente”, continuó.

“Vuelvo a repetir, pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, cerró el argentino.

Lionel Messi se refirió al momento que atraviesa en el PSG. Foto: Captura de video.

Rendimiento cuestionado

Los hinchas del PSG han manifestado constantemente su descontento con el rendimiento del jugador al que han visto mucho más apagado que la versión que entregó con sus compañeros de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 en el que terminó siendo una de las figuras de la escuadra.

Las manifestaciones hasta el momento habían incluido pifias a la hora de ser presentado en la formación inicial en el estadio y durante los partidos. Sin embargo, en esta semana los hinchas llevaron estas acciones hacia ámbitos más privados.

Algunos de los barristas llegaron a la puerta de la casa de Messi y Neymar, otro de los apuntados, con gritos insultantes. Por lo mismo, el club decidió reforzar la seguridad de los jugadores, pues tal como consignó L’Equipe los hinchas habrían indicado “querer repetir su acción todas las noches”.