“Guardián de la galaxia”: en España se rinden a las tapadas de Claudio Bravo en el Betis

El retorno de Claudio Bravo a la titularidad del Betis fue espectacular. Tras casi dos meses sin jugar, el chileno fue clave en la victoria del cuadro sevillano ante el Athletic de Bilbao y se ganó los aplausos de la prensa española, quien lo calificó como uno de los mejores en San Mamés.

Una decisión unánime dentro de los medios deportivos más importante del país europeo, quienes aprobaron la decisión de Pellegrini de poner nuevamente como titular al meta nacional por sobre Rui Silva. “Un sensacional ejercicio de resistencia liderado por Paul y Bravo dan a los de Pellegrini un triunfo clave”, lanzó Marca, quien además valoró al chileno con tres estrellas, la nota más alta entregada a los jugadores que estuvieron sobre el campo.

Estadio Deportivo siguió es línea y le dio Bravo un ocho, destacando el trabajo que hizo sobre el campo del Bilbao. “Segurísimo durante todo el tiempo, incluso esquivando fuego amigo (el despeje contra su portería de Paul), transmitiendo calma y desquiciando a los locales con su parsimonia. Muy intuitivo en los cruces. Se alió con la madera en el segundo tiempo ante Sancet, pero sacó una buenísima a Iñaki Williams”, escribieron.

El comentario del periódico en torno a “desquiciar” a los locales, también puede verse reflejado con el hostil ambiente que se encontró el Betis en su visita a Bilbao, donde los hinchas locales pifiaron constantemente al jugador chileno. Sobre aquello Bravo respondió en el post partido.

“No me importa que me silben o que insulten, sacar puntos de un lugar complejo como este es lo lindo del fútbol. Así también lo hacemos sentir nosotros en nuestra casa. Esto es lo que intentamos hacer desde hace tres años, que este equipo esté arriba, para estar en Europa”, declaró el capitán de la Selección.

Pero Estadio Deportivo no solo se quedó ahí y también aprovechó de felicitar a Pellegrini por la inclusión del ex Barcelona en el equipo inicial. “Hizo cuatro cambios respecto a Barcelona y acertó plenamente en todos. No porque Rui Silva estuviera mal, pero Bravo aportó agilidad y serenidad en un escenario complicado”, mencionaron del chileno.

El Diario de Sevilla por su parte mencionó dos acciones del meta nacional en su crónica del partido. “Claudio Bravo se unió a la feliz noche bética con sendas paradas al duro pero centrado tiro de Iñaki Williams (74′) y a la volea de Raúl García (76′), en la que salió a tapar con maestría”, añadieron.

En tanto, el Betis no dudó en elogiarlo durante todo el transcurso del encuentro en sus redes sociales. Una vez que se cerró el triunfo, el cuadro sevillano lo destacó como “guardián de la galaxia“.