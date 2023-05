Un exorbitante salario: en Arabia Saudita le ofrecen a Lionel Messi el mayor contrato de la historia del deporte

La salida del Lionel Messi del PSG es cuestión de tiempo. Hoy, en conferencia de prensa, el técnico del cuadro galo, Christophe Galtier, avisó que el argentino está sancionado por su viaje express a Arabia Saudita, sin autorización del club. El futbolista, que terminará contrato en junio, no renovará su vínculo.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo”, expresó el entrenador.

De esta forma, el DT se transformó en la primera fuente oficial en dar a conocer el castigo, pues el club no emitió comunicados al respecto y la información llegó a los medios a través de trascendidos.

La paciencia con la Pulga se acabó. En las últimas semanas el transandino ha estado mostrando un juego muy por debajo de lo que tenía acostumbrado a los hinchas, situación que le ha costado la recriminación constante tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, esta semana se sumó un nuevo episodio que volvió a relanzar estas manifestaciones. Un viaje sin autorización a Arabia Saudita le costó ser marginado del club por dos semanas. Y, desde este mismo país, buscan ficharlo para dar otro golpe al mundo. Durante la temporada pasada ya ficharon a Cristiano Ronaldo, quien también terminó de mala manera su vínculo con el Manchester United.

Según cifras adelantadas por el ‘Telegraph’, el contrato que las autoridades saudíes han puesto sobre la mesa al argentino es el mayor de la historia del deporte y doblaría prácticamente el del portugués: 400 millones de dólares al año.

El equipo que está detrás de los pasos de Messi es el Al Hilal, el elenco dirigido por Ramón Díaz, que tiene sus ojos puestos en Lionel Messi desde enero. De acuerdo a lo publicado por el diario Mundo Deportivo, de España, el club estaba dispuesto a ofrecerle 300 millones de dólares al año al argentino, con tal de sumarlo a sus filas en aquel mes. La campaña inició con la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr. Hoy, con la crisis del argentino, se entusiasmaron y pusieron US$ 100 millones más anuales sobre la mesa.

En Francia, en tanto, los hinchas del PSG están en campaña para sacar a Messi y Neymar, otro apuntado por los fanáticos, del club. Fueron a manifestarse a las instalaciones del equipo galo y también a insultarlos a sus hogares. Ante esta situación, la dirigencia informó que se reforzaría la seguridad en los hogares de los futbolistas para evitar que estas manifestaciones pudieran salirse de control. De hecho, tal como lo señala L’Equipe, los simpatizantes habrían indicado “querer repetir su acción todas las noches”.