DT del PSG confirma castigo a Lionel Messi y deja en duda el futuro del argentino en el club

Lionel Messi vive sus últimos días junto al PSG. El atacante rosarino no renovará su contrato con los parisinos y ya busca un lugar donde continuar su carrera, donde aparecen cuatro claras opciones para hacerlo.

En las últimas semanas el transandino ha estado mostrando un juego muy por debajo de lo que tenía acostumbrado a los hinchas, situación que le ha costado la recriminación constante tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, esta semana se sumó un nuevo episodio que volvió a relanzar estas manifestaciones. Un viaje sin autorización a Arabia Saudita le costó ser marginado del club por dos semanas.

Una sanción que, según reconoció el entrenador Christophe Galtier, llegó desde la dirigencia. Así lo informó este viernes en la conferencia de prensa previa del partido contra Troyes de este domingo.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo”, expresó el entrenador.

De esta forma, el DT se transformó en la primera fuente oficial en dar a conocer el castigo, pues el club no emitió comunicados al respecto y la información llegó a los medios a través de trascendidos.

También se le consultó al entrenador por la posibilidad de volver a utilizar a Lionel Messi una vez que cumpla con el castigo, pues cumplido el plazo aún quedarán tres partidos por jugar en la temporada.

“Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa. Obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primer en preocuparse”, comentó.

Y una vez que se dio a conocer la información del viaje a Arabia Saudita y el castigo contra Messi, los hinchas del PSG también se manifestaron. Lo hicieron con cánticos insultantes hacia la dirigencia además de Messi y Neymar, reclamando sus salidas del club frente a sus hogares.

“Hay que tener cuidado con eso. La privacidad debe seguir siendo privacidad. Puedo entender la ira y decepción de los seguidores. Puedo entender que nos manifestemos en el lugar de trabajo, aquí o frente a las oficinas. Después de un partido en el Parque de los Príncipes también. No acepto que podamos ir a la casa de nadie. Desborda, vemos mucho. La sociedad se ha vuelto loca y peligrosa”, sostuvo.

Arturo Vidal muestra su apoyo a Messi

Después del partido entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores, Arturo Vidal se dio unos minutos para referirse a la situación que vive su ex compañero en el Barcelona. Allí, sobre los improperios, señaló que es “una locura. La verdad que esa gente está cada día más loca. No pueden insultar al mejor del mundo, es verlo jugar... Claramente no se les dio en Champions, en la Copa, pero en el campeonato (Ligue 1) han sido los mejores. Aparte es campeón del mundo”.

“Ha estado en casi todos los partidos, nunca se lesiona. La mayoría de los goles los ha hecho él con Mbappé. Y la mayoría de los pases son de él. Entonces es una locura que siempre ataquen al mejor, pero así es el fútbol y así es la gente”, concluyó Vidal.