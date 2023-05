Arturo Vidal defiende a Messi de los insultos de los hinchas del PSG: “Es una locura que siempre ataquen al mejor”

Las últimas semanas han sido complicadas para el PSG y en especial para Lionel Messi. Si bien el club francés sigue liderando la clasificación, el Olympique de Marsella, su escolta, poco a poco se ha ido acercando debido a la irregularidad de los parisinos en las últimas fechas, lo que ha hecho que la diferencia de puntos solo llegue a cinco unidades.

Uno de los principales culpados por los hinchas en este declive es Messi. Al argentino le reprochan que el nivel de juego mostrado en los partidos por la Ligue 1 es muy distinto a lo que enseñó con su selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que terminó siendo campeón.

Además, como hecho adicional, se suma la decisión que tomó el PSG de no renovar el contrato debido a un acto de indisciplina.

En medio de esta situación, Arturo Vidal, ex compañero de Messi en el Barcelona, se dio unos minutos tras el encuentro entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores para prestar su apoyo al rosarino.

Consultado sobre el futuro, donde aparecen cuatro opciones ante su inminente salida, el Rey comentó que “a Leo siempre le deseo lo mejor. Messi sabrá cual es la mejor decisión para él y su familia. Apoyarlo en lo que quiera”, declaró en conversación con ESPN.

Y no solo se quedó en eso. También tuvo palabras para las manifestaciones en Francia en contra de Messi que incluyeron cantos contra el jugador. “Una locura. La verdad que esa gente está cada día más loca. No pueden insultar al mejor del mundo, es verlo jugar... Claramente no se les dio en Champions, en la Copa, pero en el campeonato (Ligue 1) han sido los mejores. Aparte es campeón del mundo”, comentó.

“Ha estado en casi todos los partidos, nunca se lesiona. La mayoría de los goles los ha hecho él con Mbappé. Y la mayoría de los pases son de él. Entonces es una locura que siempre ataquen al mejor, pero así es el fútbol y así es la gente”, cerró Arturo Vidal.

En Francia toman precauciones

Una vez que se dio a conocer que la dirigencia había castigado a Lionel Messi por su viaje sin aviso a Arabia Saudita, los hinchas del PSG iniciaron una serie de manifestaciones. Además del argentino, Neymar fue otro de los apuntados.

De hecho un gran grupo llegó hasta la puerta de la casa del brasileño para expresar su descontento con el rendimiento del seleccionado brasileño. Debido a esto, y con el fin de evitar problemas mayores, el club decidió incrementar la seguridad en las casas de ambos sudamericanos.

Cabe consignar además que el PSG emitió un escueto comunicado en el que condenó “con la mayor firmeza la intolerable e insultante actuación de un reducido grupo de particulares, acaecida este miércoles”.

Agregaron que “cualesquiera que sean las disputas, nada puede justificar tales actos. El club da todo su apoyo a sus jugadores, a su directiva ya todos los afectados por estos vergonzosos comportamientos”.