Defensor francés se rinde ante jugador desechado por la U y lo compara con Alexis: “Castellanos es como Sánchez, pero 10 años más joven”

Maxime Chanot, jugador del New York City, aseguró que recomendó a Marsella la contratación del argentino que se fue por 300 mil dólares del cuadro azul, hace seis temporadas. “Es un goleador efectivo y un tipo que no se rinde en el campo, me recuerda mucho al chileno”.