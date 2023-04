“La U no me supo aprovechar”: el sentido recuerdo de Valentín Castellanos, el delantero que le anotó cuatro goles al Real Madrid, tras ser relegado en los azules

No solo basta con reconocer el talento. El gran desafío de los equipos importantes es confiar en esas virtudes y entregar confianza a los jugadores jóvenes.

Si no que lo diga Universidad de Chile, que se deshizo rápidamente del argentino Valentín Castellanos, el delantero que le hizo cuatro al Real Madrid en un solo partido en el triunfo 4-2, de quien todos hablan en Europa y América.

Un delantero que llegó a Chile con solo 17 años, en el año 2016. Diego Rivarola, en ese entonces consejero del cuadro azul, lo vio en Mendoza y no dudó en ofrecerlo al club.

Cuando el Taty ya pensaba en dejar el fútbol, el ofrecimiento del exgoleador azul hizo que el juvenil se reencantara con la idea de jugar profesionalmente a la pelota.

Un muchacho tímido que, por primera vez, salía de su casa. A un país diferente, a una disciplina diversa y con la ilusión de convertirse en jugador profesional. Jugó solo 15 minutos ante Corinthians de Brasil, por la Copa Sudamericana, el 6 de abril de 2017.

Después de ese partido no asomó más en las convocatorias del primer equipo, tal como lo contó el propio jugador hace tres años, en entrevista con La Cuarta.

“Mi paso por la U fue corto y a la vez largo. Estuve un año y medio, de los cuales estuve 10 meses sin jugar, porque tenía 17 años y la FIFA no me autorizó para ser inscrito”, dijo el mendocino.

Una situación que representó un verdadero problema para el juvenil, quien por solo temas burocráticos no pudo lograr un mayor rodaje en el equipo que luego lo dejaría partir.

“Necesitaba algunos papeles, que no llegaron. Cumplí los 18, firmé un contrato en octubre de 2016 y en enero me subieron al plantel. Ahí pude debutar”, reconoció el Taty.

Traspaso a Uruguay

Pero el delantero de ninguna manera pudo explotar en el plantel azul. El técnico Ángel Guillermo Hoyos no logró fijarse en sus condiciones y terminó por partir a Montevideo City Torque, uno de los clubes del City Group, propiedad de la familia real emiratí y que tiene como institución de cabecera al poderoso cuadro celeste de Manchester.

“Fue frustrante, porque la U no me supo aprovechar. Fue muy triste para mí. Dejé todo, quería debutar y sumar muchos partidos. Me dolió que no me tuvieran en cuenta, pero me sirvió de experiencia al menos. Salió la oportunidad de irme a Torque de Uruguay, donde jugué muchos partidos. Todo pasa por algo, estoy bien con la ‘U’ porque me abrieron las puertas, pero tengo una espina clavada”, aseguraba el Taty hace tres años, cuando ya defendía los colores de New York City, otro de los clubes del holding.

Un mal negocio

Lo cierto es que el transandino se fue cedido al equipo charrúa, el cual después de una temporada hizo uso de la opción de compra por el jugador. En ese traspaso, la institución azul ni siquiera aseguró un porcentaje de un jugador que hoy está tasado en más de US$ 50 millones. La historia la contó el propio atleta.

“Me voy a préstamo a Torque, con una opción de compra. Hice una buena temporada y yo sabía que el club pertenecía al grupo de Manchester City. New York City hizo la opción de compra por 500 mil dólares, muy baja, lo que supuestamente valía en ese momento. Quizás en la U se confundieron y pasó lo que pasó”, decía Castellanos.

Una confusión que, de hecho, costó varios millones de dólares. Con el elenco de la Gran Manzana marcó 53 goles en 116 partidos, solo por la Major League Soccer. El año pasado estuvo muy cerca de arribar a River Plate para llenar el vacío que dejó Julián Álvarez, pero el alto costo de su ficha echó por tierra las pretensiones.

En julio del año pasado, el City Group decidió cederlo a Girona, equipo recién ascendido a la primera categoría de España y otra de las instituciones que crecen bajo el amparo del holding.

En su primera temporada con la escuadra catalana suma 31 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, con una docena de goles convertidos, incluidos los cuatro que marcó a Real Madrid en menos de una hora, con 24 años de edad.

Un hito que no ocurría desde 1947 en el torneo liguero, cuando Esteban Echevarría anotó cinco en un solo duelo a los merengues (el único que lo hizo), en el 7-1 del equipo asturiano sobre el capitalino, el 21 de diciembre de ese año.