¿Próximo destino?: Las cuatro opciones que maneja Lionel Messi ante su inminente salida del PSG

Lionel Messi no sigue en el PSG. El jugador argentino no renovará con la escuadra francesa. El 30 de junio pasa a ser jugador libre y su futuro aún no está definido. En el horizonte asoman cuatro opciones como las que debe evaluar el actual capitán de la selección campeona del mundo. Barcelona, Newell’s, Al Hilal y el Inter de Miami son las escuadras que buscarían contar con los servicios del transandino.

Su salida del París Saint-Germain se da en medio de la polémica. “El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, sin avisar, cayó tan mal en la dirigencia que se tomó la decisión de no prorrogar el contrato de su estrella”, señala el periódico L’Equipe. A dos años de su bullada salida de Cataluña, el retorno a LaLiga parece ser la primera opción para La Pulga.

La chance más concreta

El Barcelona quiere concretar el retorno de su hijo pródigo. Para eso, debe negociar con la Primera División de España una rebaja en el límite salarial, vender algunos jugadores y concretar un incremento en sus ingresos. La institución blaugrana debe ahorrar 200 millones de euros para cumplir con el Fair Play Financiero.

Con el objetivo de abrochar el regreso de Messi, se esperan grandes recortes en muchas áreas de la institución. Por ejemplo, ya no existirá Barça TV, se bajará el presupuesto en otras áreas y también la llegada de nuevos ingresos. En el ente culé están haciendo los esfuerzos para cumplir con la regla del 40 por ciento. Esta es que la cantidad que podrán gastar en reforzar la plantilla salga de lo ahorrado con la venta de jugadores, beneficio por ventas y cesiones.

Lionel Messi es el máximo ídolo del Barcelona. Foto: AFP/Gerard Julien

Además, según el periódico Sport, Ansu Fati, Ferran Torres, Kessie y Jordi Alba serían los nombres sacrificados para concretar la vuelta del rosarino. “Sabe Leo y sabe su familia el afecto que le tenemos. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no condujeron a buen puerto. He tenido y tengo esta espina clavada de que no pudiese continuar en nuestro club. Me encantaría que volviese. Lo digo a título personal, pero también creo que muchos aficionados que comparten mis palabras, por lo que podría representar a nivel deportivo, a nivel económico y nivel social. Pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos, por supuesto, con ellos”, señalaba hace algún tiempo Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona.

Robert Lewandowski, el goleador del equipo, también ha deslizado la opción de compartir cancha con el astro. “Espero que podamos jugar juntos la próxima temporada (...) Para mí, Messi siempre será parte del Barcelona. Si vuelve sería algo impresionante. Si lugar está aquí. No sé qué sucederá, no soy la persona a quien preguntarle, pero necesitamos esa clase de jugadores”, afirmó.

Lionel Messi visita Arabia Saudita con su familia. Foto: Handout/Reuters

La oferta de Arabia

Al Hilal, el elenco dirigido por Ramón Díaz, tiene sus ojos puestos en Lionel Messi desde enero. De acuerdo a lo publicado por el diario Mundo Deportivo, de España, el club estaba dispuesto a ofrecerle 300 millones de dólares al año al argentino, con tal de sumarlo a sus filas en aquel mes. La campaña inició con la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr.

Pese a que aquello no prosperó, a inicios de abril, el club asiático le puso sobre la mesa una estratosférica cifra para llevárselo. Según la prensa europea, hay 400 millones de dólares, en un contrato de dos temporadas para que el argentino pase a su escuadra.

El sueño de Beckham

Hace muchos años que la MLS quiere contar con Lionel Messi en su liga. Un sueño que David Beckham busca concretar. El exfutbolista es el dueño del Inter de Miami estaría dispuesto a cumplir con todas las peticiones de La Pulga. El agente Jerome Meary dialogó con L’Equipé sobre una eventual negociación del atacante con el club norteamericano. “Se ha convertido la prioridad del Inter de Miami. Las negociaciones se intensificaron durante el Mundial de Qatar 2022 con Jorge Messi”, señalaba.

Hace algunos días, el inglés visitó el centro de entrenamiento del PSG y se le vio compartiendo con el 10 de la Albiceleste. De acuerdo a lo informado por el Diario AS, de España, en su conversación privada, Beckham elogió a Messi y lo felicitó por la consagración con la selección argentina en Qatar 2022. Luego del encuentro entre ambos, Beckham elogió al rosarino. “Mis hijos son más fanáticos de Lionel Messi que míos”, declaró.

La opción de Newell’s

Pese a que es la chance más lejana, en Newell’s Old Boys siempre han fantaseado con el retorno del rosarino a su ciudad. Ignacio Astore, el presidente de la Lepra, habló en TyC Sports en marzo y así lo confirmaba. “Seguramente el pueblo nuestro sueñe con tener a Messi. El tiempo lo dirá. Uno se puede llegar a ilusionar, pero para mi es muy distante y solamente se tiene que esperar”, señalaba.

Lionel Messi homenajea a Diego Maradona, celebrando con la camiseta del fallecido futbolista en su paso por Newell's. Foto: REUTERS/Albert Gea

El canal de televisión le consultaba si era posible llamarlo en caso de quedar libre, algo que finalmente ocurrirá. “Si te doy una respuesta te estaría mintiendo. No depende de nosotros, ni del jugador, depende de las cosa de la vida que se den o no”, decía.

A fines de febrero, Sergio Agüero, exfutbolista y amigo cercano de Messi, deslizaba que la opción existe. “Leo está considerando seriamente la posibilidad de jugar para Newell’s”, señaló en entrevista con UOL. Maxi Rodríguez, referente del cuadro leproso, le bajaba el perfil a las declaraciones del ex Independiente: “Kun es Kun. No puede quedarse callado. Veremos. Es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores. Esperemos y veamos qué sucede. No nos adelantemos a los hechos”, sentenció.