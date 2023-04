Lionel Messi al Barcelona: el plan del club catalán para concretar el retorno del argentino

Lo que hasta hace poco era un sueño, se torna cada día más real para el Barcelona. El retorno de Lionel Messi al club catalán ya no es sólo un deseo que su fanaticada canta en el estadio, hoy el club catalán está dando pasos concretos para tener nuevamente al astro argentino entre sus filas.

Y el primero de ellos es pedir una reunión con los dirigentes de la Liga para explorar un acuerdo que les permita una rebaja en el límite salarial y así acercarse a la cifra que impone el campeonato español. Para ello, la regencia blaugrana debe sí o sí recortar los más de 200 millones de euros con los que hoy excede este ítem y eso implica rebaja salariales y venta de jugadores.

Además, según informa el diario Sport, “el Barça recortará en otras áreas del club hasta acercarse a la cifra” y presentará todo este plan durante la próxima semana a la entidad que rige el torneo. ¿La idea? Obtener el visto bueno y comenzar a negociar directamente con el entorno del campeón del mundo.

Y es aquí dónde se espera también un gesto de la Pulga, pues los líderes de la justa ibérica no se meterán en las conversaciones que su máximo ídolo tiene con el PSG. De hecho, sólo le presentarán su oferta económica, cuando el transandino esté decidido a no seguir en Francia y ya anuncian que la propuesta no será “astronómica”.

Algo que para el círculo de capitán de la selección albiceleste no representaría un problema. De hecho, ya se han reunido con el vicepresidente de los catalanes, Rafa Yuste, para declarar sus intenciones y sólo esperan que la entidad logre la solvencia que se necesita para estos casos. Una condición que se está preparando hace varias semanas, pues la prensa de ese país ha detallado las conversaciones de la regencia barcelonesa con sus auspiciadores para incrementar sus ingresos.

Operación que para todos en España es atractiva, pues tener al mejor jugador del mundo de regreso en el torneo significa un incremento financiero para cada uno de los involucrados, sin contar el prestigio que recuperaría la contienda de dicha nación.