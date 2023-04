Henry explota por las pifias a Messi en París: “Es una vergüenza, tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol”

La situación de Lionel Messi en Paris Saint-Germain se ha vuelto traumática en los últimos días. El mejor jugador del mundo, según la FIFA, no tiene clara su renovación con el cuadro galo y ha sido apuntado por los hinchas del nuevo fracaso del equipo en la Champions League, eliminado por Bayern Münich en octavos de final.

La hinchada parisina mostró todo su descontento tras la derrota del PSG ante Olympique Lyon, en el Parque de las Príncipes. El principal apuntado fue el argentino, constantemente hostilizado por la parcialidad local.

Una situación que enfureció a Thierry Henry, uno de los referentes en la historia de la selección de Francia. El exatacante, quien fue compañero del transandino en Barcelona, comentó con rabia el incidente en la transmisión oficial del partido.

“Da vergüenza escuchar los silbidos del estadio Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la liga. Además de los otros 4 goles en la Champions League”, aseguró el extécnico del Monaco.

Asimismo, explicó que La Pulga no es el único responsable de la campaña del cuadro capitalino, un equipo plagado de estrellas, pero que aún no ha podido despegar en los torneos continentales.

“En la selección de Argentina, Messi es el gran líder y sus compañeros están dispuestos a morir por él. Eso, a diferencia de lo que sucede aquí en el PSG, donde hay tres líderes de orquesta (Mbappé, Messi y Neymar) y cada uno toca su propio ritmo”, afirmó “Tití.

Regreso a Barcelona

Una de las grandes interrogantes que rodea al futuro de Lionel Messi es la clara opción de su regreso Barcelona. Ya lo adelantó su amigo Sergio “Kun” Agüero. Y el mismo club catalán recogió el guante para explicar que están conversando.

En ese escenario, las palabras de Henry toman más fuerza. Según el exjugador galo, el campeón del mundo en Qatar 2022 tiene que volver a la Ciudad Condal para retirarse.

“Lo de Barcelona no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería del club español. Los llantos de su despedida me lo demuestran”, afirmó Henry.