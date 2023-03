Vicepresidente del Barcelona reconoce contactos con Messi para que el argentino regrese al club

El regreso de Lionel Messi al club Barcelona podría estar más cerca. La directiva de los azulgranas ha comenzado a hablar de forma pública de un eventual regreso del argentino para vestir la camiseta culé en las próximas temporadas.

Así lo indicó Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barça en medio de un acto institucional. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada”, comenzó diciendo en relación al tema.

“Me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en el vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”, añadió.

Luego profundizó en sus palabras señalando que “creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona”, insistió.

De todas formas, el directivo expuso que no quiere entrar en conflictos con el PSG, actual club en el que milita Lionel Messi “porque es jugador suyo”.

También indicó que aprovecharán el tiempo hasta la próxima apertura de libro de pases en Europa para trabajar junto al presidente del torneo español, Javier Tebas en algunos temas que le puedan dar sostenibilidad al fichaje.

“Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”, explicó Yuste.

“Las conversaciones ya las sabéis. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe..., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, concluyó el directivo.

El PSG apura la renovación

Lionel Messi y el PSG tienen un vínculo vigente por los próximos tres meses que desde el club parisino pretenden extender por un año más. Los franceses se han mostrado conformes con lo mostrado por el argentino y han comenzado a acelerar las conversaciones para la extensión del contrato.

Pero a estas alturas Messi busca también un proyecto que le permita volver a acercarse a levantar la Champions League y en este plano el club lo ha decepcionado en las últimas temporadas, sufriendo las tempranas eliminaciones contra el Real Madrid y el Bayern Múnich.

De esta forma, cada parte tendrá que evaluar sus posibilidades para llegar a un acuerdo que sea provechoso en el plano deportivo y económico.