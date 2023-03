Marcelo Bielsa y la tentación celeste: lo que debe suceder para que el entrenador se siente en la banca de Uruguay

La noticia remeció el mercado sudamericano. Marcelo Bielsa fue tentado por la selección uruguaya y el técnico rosarino se mostró dispuesto a asumir la banca del combinado celeste.

Sin embargo, dichas conversaciones aún son muy preliminares pues el fútbol de ese país debe ordenarse en las próximas semanas, si es que quiere tener al transandino en la dirección técnica. Para comenzar, los clubes deben concluir la conformación del ejecutivo que acompañará al reelecto presidente dela Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, en su mandato.

Luego, con la casa ordenada, la AUF tiene que comercializar la participación de su oncena en las Clasificatorias para el Mundial 2026 y conocer cuál será el presupuesto total que tendrá en su camino a la cita que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Esto último es un paso clave para asegurar el concurso de quién ya dirigiera a Chile (2007-2011) y a Argentina (1998-2004), pues es sabido que el sueldo del estratega es uno de los más altos del planeta. Según el diario The Sun, en Inglaterra llegó a ganar 10 millones de dólares por temporada en el Leeds y aunque se espera que se adapte a la realidad de Sudamérica, sus honorarios seguirán siendo elevados.

Para todo esto, Alonso y compañía ya comenzaron a trabajar durante esta semana y concordaron que todo debe quedar resuelto en el próximo mes de abril. O, al menos, eso es lo que cuenta la prensa de ese país, donde aseveran que el estratega que llevó a Chile a Sudáfrica 2010 tiene una relación especial con la nación rioplatense pues “hace ya varios años” la elige como destino para sus vacaciones.

Sin embargo, el nombre de Bielsa no es el único que tiene la AUF en carpeta. Diego Alonso, el hombre que dirigió a Uruguay en Qatar 2022, sigue siendo una alternativa. Si bien no renovaron su contrato tras ser eliminado de la fiesta universal (le faltó un gol para pasar a octavos), el respaldo del plantel y su buena relación con la dirigencia lo mantienen con posibilidades.

No obstante, según el diario deportivo Ovación, el silencio que ha mantenido desde que dejó el buzo uruguayo le juega en contra. La opinión pública no le perdona los planteamientos defensivos que realizó ante Corea del Sur (igualdad a cero) y Portugal (perdió 2-0) y menos que aún no de explicaciones por ello o que al menos realizara una autocrítica. Cabe mencionar, que en los últimos amistosos de Uruguay con Japón (1-1) y Corea del Sur (2-1), el seleccionado uruguayo tuvo en la banca a Marcelo Broli, el técnico que comanda la Sub 20 celeste.