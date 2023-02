Lionel Messi y la selección de Argentina se toman los premios The Best de la FIFA

No hubo mayores sorpresas en los premios The Best, los mismos que entrega el organismo internacional de la FIFA. Lionel Messi fue elegido el mejor jugador del año pasado, tras consagrarse como campeón del mundo por segunda vez en su carrera.

Para Lionel Messi, el año 2022 será inolvidable. Fue en Qatar donde logró la primera Copa del Mundo de su carrera, el gran objetivo por el cual luchó toda su trayectoria. Una Copa del Mundo especial, en la que también fue nombrado el mejor jugador y el más valioso en la final.

Pero lo que ocurrió en París fue especial. Un futbolista que ya tenía siete trofeos en el Balón de Oro y solo uno en el Mejor Jugador de la FIFA, en 2009, antes de que se fusionara con el histórico galardón de la revista France Football.

Tras el término de esa cooperación, el transandino no había logrado este premio que comenzó a entregarse en 2016, tres años más tarde en 2019.

“Es un placer volver estar acá. Estar entre los tres con Kylian (Mabppé) y Karim Benzema que no está. Quiero agradecer a mis compañeros, sin ellos no estaríamos acá. Este año fue una locura para mí, conseguir esto que tanto insistí, al final llegó ese Mundial y es lo más hermoso de mi carrera. Muy pocos lo hicieron y lo pude obtener”, aseguró La Pulga.

En la categoría, la jugadora de Barcelona Alexa Putellas se llevó el primer a la mejor futbolista, tal como lo hizo en el Balón de Oro, entregado por la publicación gala.

Los otros premios

Pero si la Albiceleste se llevó el más importante de la noche parisina, también coronó su excelente jornada con otros reconocimientos. Fue así como Emiliano Martínez, el golero argentino en Qatar se llevó el premio de 2022.

“Este es un orgullo para mi país. El hecho de ganar un Mundial después de 36 años es algo hermoso. La gente sabe lo especial es para los argentinos, después de los problemas económicos que hemos vivido. Agradezco a Scaloni que me dio la oportunidad de jugar en la selección”, dijo el arquero del Aston Villa de Inglaterra.

Lo mismo ocurrió en el reconocimiento al entrenador más destacado. En esa categoría, Lionel Scaloni se impuso a Carlo Anceotti de Real Madrid y Josep Guardiola de Manchester City.

“Agradezco a todos, es un premio que lo votan los futbolistas, para mí tiene un valor enorme. Quiero agradecer a los 26 que nos llenaron de gloria, sin ellos no hubiéramos conseguido nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de AFA, a Pablo Aimar, a Roberto Ayala a Walter Samuel, a MartínTocalli y a todo mi cuerpo técnico. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente emocionada en las calles, eso no tiene precio. Este triunfo es para ellos. Por último, a mi familia y a mis padres y hermanos”, aseguró el DT de Albiceleste.

Uno de los reconocimientos más especiales fue la del premio Ferenc Puskás, al mejor gol del año. Esta vez fue para el polaco Marcin Oleksy, quien marcó un gol de volea en uno de los partidos de la liga de fútbol de amputados en su país.

Como mejor entrenadora de fútbol femenino fue elegida la neerlandesa Sarina Wiegman, quien ya había ganado el premio The Best en 2020. Asimismo, la entrenadora conduce los destinos de la selección de Inglaterra, equipo que ganó la Eurocopa 2022.

Otro de los reconocimientos que se llevaron los transandinos fue el de la mejor barra. Al margen de los miles que estuvieron en Qatar, el premio recayó en el octogenario Tula Bombo, uno de los líderes de los fanáticos sudamericanos.

“Como argentino estoy muy contento, porque nos llevamos todos los premios. Yo he recorrido el mundo, desde 1974 no me perdí ninguno de los mundiales. Estuve en los tres títulos, pero este último fue emocionante. Soy el primer bombo de la historia. Tengo 82 años, soy pobre, pero he viajado pro todo el mundo. Represento a los miles de hinchas que alentamos a la selección”, dijo Tula Bombo.

En el equipo ideal Fifpro, el ídolo de Paris Saint-Germain fue el único argentino en el once elegido: Courtois; Achraf, Cancelo, Van Dijk; De Bruyne, Modric, Casemiro; Messi, Mbappé, Benzema y Haaland.

Endler no revalidó su premio

Christiane Endler no pudo repetir. La arquera nacional quedó en la terna de futbolistas que luchó por el premio The Best, que entrega la FIFA para reconocer a la mejor portera. La chilena apostaba por obtenerlo por segunda vez consecutiva tras el galardón que alcanzó en la temporada pasada.

Mary Earps, que se tituló con su selección como campeona de la Eurocopa, se quedó con el trofeo. La otra competidora era Ann-Katrin Berger, jugadora del Chelsea que la chilena había superado en la versión anterior. Junto a las Blues fue subcampeona de la última Eurocopa con la selección germana.

Endler llegó cerca del inicio de la jornada a la ceremonia. Entre sus logros a nivel colectivo y que le dieron peso a su postulación está el ser campeona de la liga francesa y de la Supercopa de Francia 2021-2022 con el Lyon.

Aunque en este tiempo su máximo logro fue el haberse consagrado con el título de la Champions League femenina, siendo la primera futbolista chilena en conseguirla. De hecho, además se transformó en la primera no brasileña en ganar la Liga de Campeones y la Copa Libertadores de América. La chilena, sin embargo, sí fue considerada en el equipo ideal.

A su vez, a nivel individual fue condecorada como la mejor portera de la última Champions y como la mejor de su puesto en 2022 según la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS).

Pese a ello, la arquera chilena fue seleccionada en el once ideal del Fifpro, reconocimiento de las propias jugadoras a las mejores exponentes puesto por puesto.