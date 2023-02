Esteban Pavez golpea la mesa tras derrota de Colo Colo ante Coquimbo: “Tenemos que todos dar un poquito más, ya no hay excusas”

Colo Colo enfrentaba a Coquimbo Unido con la misión de retomar las victorias con el fin de no quedar atrás en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, el elenco pirata se las arregló para golpear en los momentos precisos y llevarse los puntos al norte del país.

Tras el encuentro la autocrítica de los jugadores albos no tardó en llegar. Uno de los más críticos con el desempeño mostrado en el último encuentro fue Esteban Pavez. El volante aseguró que “creo que veníamos subiendo el nivel a lo mostrado desde O’Higgins y queríamos seguir con el alza de ganar. No se pudo. Nos hicieron tres goles muy rápido. Al final nosotros regalamos los goles, esa es la verdad. Después intentamos todo el partido y no se pudo”, comentó en la zona mixta.

“Hay que seguir trabajando defensivamente, ofensivamente, mejorar los centros, la última jugada y también atrás estar más atentos cuando estos equipos nos vienen a meter a la casa. Se vienen a defender todo el partido. Una o dos llegadas que tienen te hacen dos goles, más la pelota parada. Así que hay que seguir trabajando. Me gustaría tener la fórmula para decir ‘este equipo ya está bien’, pero no es así. Somos conscientes de eso”, complementó.

“Vamos paso a paso, esta derrota va a doler pero hay que ver lo que tenemos que mejorar para cambiar esto. Este año fue diferente pero ya estamos completos, no hay más excusas, somos consientes que tenemos que mejorar”, indicó.

“En Colo Colo tienes que jugar bien, ganar y gustar. Tenemos mucho por mejorar. Tenemos que todos dar un poquito más. Perdimos el partido netamente nosotros”, complementó.

Por último, comentó la situación de Daniel Gutiérrez, quien salió llorando de la cancha cuando fue sustituido en el minuto 80′. “Le duele, pero él no tiene la culpa de esto. La culpa siempre la tienen los más grandes. Me hago responsable de la derrota”.

Otro de los jugadores que se dio el tiempo para comentar la derrota fue Fabián Castillo. El lateral expresó que el momento del Cacique es “complicado, pero debemos estar unidos, fue un partido difícil para todos. El equipo se esforzó pero fueron errores que nos costaron el juego, hay que pensar en lo que viene y seguir haciéndonos fuertes. Aún queda mucho”, expresó el colombiano.

Colo Colo terminó cayendo por 2-3 contra Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno.

Quinteros pide paciencia

A su vez, el técnico de los albos Gustavo Quinteros pidió paciencia después de la derrota, asegurando que una caída es algo que “puede suceder. Cuando no tienes a todos los jugadores, o tienes que estar inventando futbolistas en posiciones, porque faltan algunos”.

“Cometimos errores muy infantiles y tontos el rival lo aprovechó y no hizo mucho más”, añadió más adelante. “Lo que me preocupa es que no podemos repetir el equipo en el inicio del Campeonato y para mí los los equipos se forman de atrás para adelante. Se necesitan muchos partidos seguidos para poder encontrar un funcionamiento”, sostuvo.

Para reflejarlo, realizó una comparación con lo sucedido en la temporada anterior. “Con respecto al año pasado tenemos un punto de diferencia nada más, así que no estamos tan mal. La temporada es larga. Lo primordial es mejorar, recuperar a todos los jugadores y empezar a tener un equipo sin demasiados cambios”.

Por último tuvo palabras para apoyar a Daniel Gutiérrez. “Es un chico que trabaja mucho, es muy inteligente y tiene un futuro enorme. Debe seguir en ese camino, mejorar y seguir fortaleciéndose. Tiene nuestro apoyo y el de sus compañeros”, asevera. Además, le quita responsabilidad en la derrota. “No perdimos el partido por Daniel Gutiérrez”, finaliza.