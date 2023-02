El Marsella de Alexis Sánchez no puede contra el poderío de Mbappé y Messi en el PSG

Hasta el minuto 25, el Olympique de Marsella tenía al PSG bajo control. La escuadra portuaria no se generaba ocasiones de gol, pero mantenía a los capitalinos lejos de su pórtico. Pero bastó que Lionel Messi corriera con ventaja una vez, y que Mbappé picara al espacio en la misma acción, para que la balanza comience a inclinarse. El astro argentino no había tenido la chance de irse con ventaja y de frente. La tuvo y fue letal.

El campeón del mundo profundizaba con el francés, que mano a mano no erraba. Era el 1-0 y la señal de lo que se vendría. Los dirigidos por Igor Tudor no tuvieron lucidez en ofensiva y el PSG demuestra que posee a los dos mejores delanteros del momento. Fue la primera vez que la conexión daba resultado. De ahí en más, aquella sería la tónica durante la tarde. El partido fue uno antes del tanto y otro después.

El ataque del Marsella se sentía huérfano. A diferencia de otros duelos, Alexis Sánchez no podía marcar la diferencia. Bien contenido por Sergio Ramos y Marquinhos, el Niño Maravilla no se equivocaba con la pelota, pero no podía girarse. Sin ir más lejos, la ocasión más peligrosa que generó el chileno recién llegó a los 65′, y fue con un cabezazo. El tocopillano le ganaba por primera vez a los zagueros por aire, colocando un testarazo certero tras un centro de Cengiz Under. Sin embargo, el golero Gianluigi Donnarumma reaccionaba bien y llegaba de manera presta a la esquina.

Alexis Sánchez, rodeado. Foto: AP/Daniel Cole

La otra chance que tuvo para descontar el equipo local también fue gestada por Sánchez. Al filo del descanso, el formado en Cobreloa lanzaba un tiro libre por encima de la barrera, y la esférica se colaba no tan esquinada, pero si muy alta. El portero llegó a la ubicación y la envió al tiro de rincón. A esa altura, eso sí, el marcador ya decía 0-2. Esto porque pasaron solo cuatro minutos desde el 0-1 para que Lionel Messi aumentara. La conexión fue la misma, pero cambiaba de orden. A los 29′ era Mbappé quien buscaba al argentino, que solo tuvo que empujarla para marcar y batir a Pau López.

Las diagonales de Alexis y sus pases certeros no fueron suficientes en el Marsella. Por otro lado, el PSG llegaba y se abrazaba. A los 55′, Messi y Mbappé volvieron a hacer de las suyas. El artillero europeo marcaba su doblete y el sudamericano se anotaba con un doblete también, pero de asistencias.

Kyilian para Leo, el rosarino levantaba la pelota y el formado en Monaco le pegaba de primera para superar al guardameta. El balón pasaba entre las piernas de López y era la sentencia para el duelo, pese a que quedaba más de media hora.

Alexis Sánchez, de los mejores en quienes perdieron este domingo, fue reemplazado a los 81′ por Vitinha. Tudor decidió sacar a su artillero en los últimos minutos. En total, remató tres veces al pórtico y tuvo un 78 por ciento de eficacia en sus entregas. No fue suficiente para hacerle daño al París Saint-Germain.

De esta manera, el PSG se escapa ocho unidades en el liderato. La victoria los deja con 60 puntos, contra 52 del Olympique de Marsella. El próximo desafío para la escuadra del goleador histórico de la Roja será ante el Annecy, por la Copa de Francia. Luego visita a Rennes, por la Ligue 1.