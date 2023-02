Alexis Sánchez repasa su salida de Italia: “Mis excompañeros del Inter aún no lo entienden”

Alexis Sánchez goza de un gran presente en Francia, totalmente distinto a lo que vivió durante sus últimas semanas en el Inter. Ser titular, referente y goleador del Marsella, son atributos que el Niño Maravilla buscaba y que ni los lombardos ni los entrenadores de turno le supieron entregar. En Italia experimentó una constante alternancia que nunca le benefició para demostrar su jerarquía, esa que hoy deslumbra en Ligue 1. Pese a su intermitente fútbol, el tocopillano aseguró con Sky Sport que aún tiene comunicación con sus ex compañeros y agrega que ellos “no entienden” su salida del Nerazzurro.

Dentro de la ronda de preguntas que se le consultaron al seleccionado nacional, una de ellas fue su salida del cuadro de Milán. El jugador indica que aún no tiene muy clara la respuesta, dado que él y sus ex colegas sentían que podía seguir entregando cosas al club del calcio italiano.

Ante lo descrito, el Niño Maravilla indica que: “¿Podría seguir siendo útil en Inter? Sin duda, mis ex compañeros también me dijeron eso, que todavía no entienden mi salida, pero yo quería jugar. Muchas veces, el fútbol es así”, manifestó el ariete del Marsella.

En esa línea, argumenta que no guarda rencor en torno a su salida. Pues, con Inter consiguió grandes cosas y contribuyó a seguir enalteciendo su carrera deportiva. “Agradezco el cariño de toda la gente de Inter, incluso en el vestuario, pero todo depende de cómo quiera jugar el entrenador”, afirmó en palabras al medio Sky Sport.

Hoy, su equipo es otro y el presente también. Alexis Sánchez no ocultó su alegría de estar en el Olympique y lo expresó al momento de hablar del club francés. “Estoy feliz en Marsella, quiero seguir aquí. Algunos de mis ex compañeros todavía me escriben diciendo ‘Bravo Niño, sigue así’”, dijo el tocopillano. Delantero que día tras día recibe felicitaciones en sus redes sociales.

Clásico francés

Más adelante, uno que estuvo en la conferencia de prensa de esta mañana y que abordó la temporada de Sánchez, fue el defensor portugués de Olympique de Marsella, Nuno Tavares. Lateral que, además, hizo la previa del crucial duelo que jugará su equipo ante Paris Saint-Germain este domingo en la Ligue 1.

En primera instancia, el defensor no se vio preocupado por lo que pueden generar Mbappé, Messi y Neymar, dado que ellos cuentan con algo que no tiene el PSG, el chileno Alexis Sánchez. El nombre del seleccionado vuelve a ser alusión en una rueda de prensa en Marsella.

“¿Mbappé? No pensamos en un solo jugador sobre el césped. Vamos a jugar nuestro juego. Tienen a Kylian Mbappé, tenemos a Alexis Sánchez, a Ruslan Malinovskyi y otros más. No nos importa si el delantero francés jugará. Debemos preocuparnos de nosotros”, remarcó el futbolista Marsellés.

El partido entre ambos cuadros se disputará en el Velódromo de Marsella a las 16:45 horas, en un partido que es clave por la lucha del título, dado que el cuadro parisino llega como líder con una ventaja de cinco unidades por encima del Olympique del tocopillano.