Alexis y el Marsella le ganan la pulseada al Toulouse de Suazo

En un interesante partido entre compatriotas, Alexis Sánchez superó a Gabriel Suazo, que vivió su primer encuentro ante un compañero de selección en el territorio europeo. El Olympique de Marsella estiró su buena racha y se impuso de visita ante el Toulouse, por 3-2.

Ambos futbolistas nacionales fueron titulares en el recinto municipal ubicado en los Pirineos. El inicio fue frenético y el cuadro local marcó a solo tres minutos de haber arrancado. Brecht Dejaegere construyó una jugada con Mikkel Desler. El lateral arremetió por la banda derecha y sacó un centro rasante al punto penal. Thijs Dallinga se anticipó a la defensa marsellesa y remató al primer toque. El centrodelantero marcó la apertura de la cuenta y adelantó a su escuadra.

El duelo fue reñido de ahí en adelante. El Marsella se hizo con la posesión, mientras que el Toulouse se replegó y buscó salir a la contra con transiciones rápidas. Mientras que Sánchez lideró los embates de los focenses, Suazo tuvo un gran cometido en materia defensiva. El zurdo estuvo atento por su sector, además de asumir un rol importante en el inicio del juego de su equipo. No obstante, cuando tuvo que pasar al ataque supo hacerlo de buena manera.

A pesar de la presión alta, el Marsella no logró generarse grandes ocasiones de peligro. No lograron profundizar y el conjunto violeta no perdió la tranquilidad. Estaban cómodos con el desarrollo del encuentro. De hecho, las ocasiones más claras provinieron desde su vereda. En el 18′, Pau López tuvo una doble intervención que evitó la segunda anotación de los locales. Fue la más clara, pero no la única.

Con el pasar de los minutos, Sánchez se vio cada vez más solitario en la ofensiva. El Marsella, lejos de su mejor rendimiento, no logró conectar en ataque. El gol inicial, sumado al retroceso del Toulouse, cambió los planes del entrenador Igor Tudor y de un equipo aletargado, que no encontró soluciones en la primera mitad.

Remontada categórica

Los Focenses arrancaron el complemento con otra intensidad. La cara del Marsella cambió rotundamente y el partido tomó otro ritmo. Desde el pitazo inicial empujaron al Toulouse sobre su arco. Es más, el descuento vendría solo siete minutos después. En el 52′, Chancel Mbemba capturó la pelota tras una serie de rebotes en un tiro de esquina. El defensor congoleño fue el más atento en el área rival y marcó con el arco a su disposición. Fue el empate para el cuadro marsellés.

Seis minutos después vendría otro descuento. La defensa rechazó un nuevo córner y Cengiz Ünder remató de volea al segundo palo. Con un destacado gesto técnico, el turco selló una gran anotación. Sánchez se encontraba próximo a la dirección del tiro y la jueza Stéphanie Frappart decidió anular el tanto por posición de adelanto del chileno, que intervino en la jugada. Sin embargo, el VAR comprobó que el Niño Maravilla se encontraba en una ubicación lícita, por lo que desestimó el cobro. El Olympique se adelantó, con el suspenso correspondiente.

Aunque ya era tarde, el Toulouse cambió la actitud e intentó asumir más riesgo y protagonismo. En el 68′, posterior a un tiro de esquina, vino la jugada más destacada del defensor nacional. Suazo quedó como último hombre y recibió un pase para asegurar el balón y evitar una pérdida que los dejaría mal parados. El lateral se cargó sobre su banda y encaró, levantó la cabeza y, en un gesto de alto calibre, habilitó a Rafael Ratao con un increíble pase en profundidad. El atacante desbordó y habilitó a Anthony Rouault, que se encontraba en una colocación inmejorable. Sin embargo, el defensor pifió y desaprovechó la oportunidad.

Las intenciones del cuadro local se quedaron en eso y minutos después vendría la sentencia. En el 79′, Matteo Guendouzi recuperó en zona alta e inició un ataque. El volante abrió con Nuno Tavares, que desbordó por la izquierda y sacó un potente remate al primer palo. El portugués sentenció el duelo y le dio una importante victoria al Marsella, que suma confianza para enfrentar en la próxima jornada al PSG, puntero del certamen galo. A tres minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Suazo protagonizó un nuevo descuento para el Téfecé. El chileno arremetió por la izquierda y sacó un preciso centro al segundo palo. Ahí apareció Ado Onaiwu, que marcó tras un gran remate de volea.

No obstante, no sería suficiente para alcanzar la paridad. Los Focenses escalaron a la segunda ubicación, con 52 unidades, cinco menos que el elenco parisino. En tanto, el Toulouse, que se estancó en decimoprimera ubicación con 32 puntos, deberá visitar al Reims.