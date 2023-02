A fondo con Iván Zamorano: “Existen otros desafíos antes de organizar un Mundial, como mejorar los estadios y un montón de otras situaciones”

Iván Zamorano (56) contesta la videollamada de El Deportivo desde su departamento en Miami. El histórico goleador de la selección chilena retornó a Estados Unidos hace unos días, luego de participar en la final de la Copa Enel, que se realizó en Milán. “Uno retrocede en el tiempo y se ve reflejado en la capacidad que tienen ellos para creer, para intentar proyectarse pensando en ser futbolista profesional. Muchos de ellos me decían que saldrían por el túnel del San Siro. Yo les decía a ellos que nadie les puede quitar el derecho a soñar, porque nada es imposible”, dice Bam Bam.

Hoy, en su nueva vida en Estados Unidos, el exdelantero se dedica a las comunicaciones en su rol de comentarista en el canal Univisión.

¿Cómo va su vida en Miami?

Bien, súper bien. Vinimos por un mes y ya llevamos siete años. Ha sido una experiencia a nivel familiar muy buena. Como familia estamos muy orgullosos de cómo se han desarrollado nuestros hijos en un tema como la educación. Se han adaptado perfectamente.

¿Viene poco a Chile?

Siempre tengo la oportunidad de volver a Chile, de ver a mi familia, a mis amigos. Estamos muy cerquita, a ocho horas. Lo mismo que mi esposa con Argentina. Las fiestas de fin de año las pasamos en Argentina con la familia de ambos.

¿No tiene proyectado volver a Chile? ¿No le gustaría comentar fútbol nacional?

No, en eso no. Pero sí tengo un proyecto que me tiene súper contento, que es la Academia del Inter en Chile. En marzo vamos a dar el puntapié inicial. Es un proyecto maravilloso, al que le hemos puesto mucha fuerza junto a la Universidad San Sebastián. Irá Javier Zanetti a inaugurarla.

¿Qué le pareció el Mundial? ¿Argentina fue justo campeón?

Sí, absolutamente. Si bien no partió muy bien, después se fue afiatando como equipo. Lo que había demostrado antes de jugar la Copa del Mundo, frente a Italia en Wembley, la Copa América que ganó en Brasil. Siento que a partir de ese instante aparecieron los líderes que tiene Argentina. En algunos partidos quizás lo pasó mal, pero tiene esa madurez para salir adelante. Fue un justo campeón. En la final supo sufrir y pudo levantar la copa. Feliz también porque Messi lo merecía hace tiempo por su carrera.

¿Messi saldó la deuda que tenía con el fútbol?

Pero eso era para los argentinos. Los que hemos jugado sabemos lo que significa ser el mejor durante 15 años en Europa. Hay una experiencia única suya, ganando siete Balones de Oro. Antes del Mundial se le discutía quizás no haber ganado la Copa del Mundo, pero después del Mundial yo creo que ya se puede sentar en la mesa de Pelé, de Maradona, de la que él quiera.

¿En qué lugar pone Messi en la lucha con Maradona y Pelé por ser el mejor?

No, yo no separo nunca. Siempre cuando me preguntan Maradona o Messi, yo digo Maradona y Messi. O Pelé o Maradona, yo digo Pelé y Maradona. Para mí no existe ese ‘o’. Son los tres los mejores del mundo.

A Messi lo acompañó una nueva camada de jugadores argentinos. ¿Por qué en Chile no se da ese recambio?

Son distintas culturas, distintas formas de trabajar. No es de ahora. Históricamente la formación en Argentina, Uruguay y Brasil es distinta. Ellos levantan una piedra y aparece un jugador. A nosotros nos cuesta muchísimo, pero esperemos que en algún momento se trabaje de forma más comprometida, teniendo en cuenta que en Chile también existen jugadores jóvenes que quieren proyectarse, que quieren trabajar, que quieren jugar por la Selección. Eso tiene que ver con entrenadores que tengan esa capacidad para manejar la fe y la esperanza que tienen miles de jóvenes que quieren llegar a representar a la selección adulta.

¿Se debe reformular el trabajo de las inferiores en Chile?

Es que no sé, tendría que interiorizarme mucho más en el trabajo de las inferiores. Pero es indudable que algo hay que hacer, algún cambio hay que tener. También para que eso traiga éxito en los campeonatos internacionales. Chile tampoco ha tenido la fortuna de poder lograrlo. Es ahí donde los chicos tienen esa experiencia para que el día de mañana nos puedan representar en una selección adulta.

Los jugadores se están yendo muy jóvenes a Europa. ¿No deben madurar en el Torneo Nacional antes de dar ese paso?

Pero eso es relativo, depende de la personalidad y del carácter del jugador. Yo me fui con 20 años y no tuve ningún problema. Me adapté muy bien a un fútbol muy exigente como el europeo. Lo que sí hay que tener es carácter, personalidad, porque no es solamente el nivel futbolístico. Es difícil salir del fútbol chileno y más difícil es salir y poder jugar en el fútbol europeo. Para eso no solo se necesita jugar bien al fútbol, también se necesitan muchas otras cosas. Por eso quizás al futbolista chileno le cuesta mucho emigrar y rendir inmediatamente. Hay que tener paciencia.

¿Pero no le llama la atención que Clemente Montes, por ejemplo, vaya de la UC a la filial del Celta? ¿O Joan Cruz de Colo Colo a un equipo de cuarta de España?

Es que depende de los desafíos que ellos tengan como jugadores. Uno cuando joven lo único que quiere es ser titular y rendir en su equipo y después de una buena experiencia buscar otros desafíos. Me parece que los desafíos en el extranjero tienen que ver con cada jugador. Ahí uno tiene que tener esa capacidad para pensar si es mejor quedarse y tener un poco más de experiencia a nivel local o si definitivamente lo mejor es ir a jugar a otro nivel que te permitirá sumar experiencias en un fútbol más competitivo.

¿Qué le parece el nivel del torneo nacional?

Hay equipos que me gusta muchos verlos jugar y otros no tanto. El nivel se ve reflejado en lo que somos a nivel internacional, en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. No nos va tan bien, eso implica que necesitamos dar un salto de calidad. Para eso hay que armar equipos más competitivos, llevar técnicos que tengan esa capacidad para elevar el nivel del país.

Iván Zamorano dando instrucciones al equipo de Lo Prado de mujeres, que jugó en Milan tras ganar la Copa Enel.

¿Qué equipos sigue con regularidad?

Veo mucho a Colo Colo, me gusta como juega el equipo de Quinteros. Veo últimamente a la Católica. Tiene un técnico muy competitivo como Holan. Le ha dado una filosofía futbolística distinta. La U tiene un gran entrenador, con una gran experiencia europea como Pellegrino. Pero la U tiene mucha irregularidad, cuando tenga una regularidad será un equipo muy competitivo. La Unión Española con sus desajustes, porque se le han ido muchos jugadores. Ronald Fuentes está haciendo lo que puede en el club. El mismo O’Higgins, La Calera, Curicó, que se han transformado en equipos competitivos. Hay que intentar mejorar y el mejoramiento tiene que ver con esa posibilidad de conseguir técnicos que le den una idiosincrasia distinta al fútbol chileno.

Chile lleva mucho tiempo sin destacar en torneos internacionales ¿No le preocupa el futuro del fútbol chileno?

Es que es difícil hoy competir con la inversión de equipos brasileños, argentinos. No tenemos el nivel económico para contratar grandes figuras, Por eso digo que hay que darles la oportunidad a los jóvenes para que tengan un poco más de experiencia y marcar diferencia por ese lado. La inversión de los argentinos y brasileros está muy por arriba.

¿Chile tiene material para ilusionarse con la clasificación al Mundial 2026?

Eso está por verse. A veces el material es muy sobresaliente, pero en la cancha es otra cosa. No se necesita solo el material, que yo creo que lo tenemos. Después viene un sinfín de cosas, detalles que hacen que un equipo vaya al Mundial. Para el próximo Mundial sabemos que va a haber seis cupos y medio. Tenemos que pensar que tenemos que ir. Si no vamos con esos cupos… ufff… será porque no merecemos estar.

¿Se debe seguir dependiendo de la Generación Dorada?

Es que no sé si de alguna manera existe hoy un recambio tan importante como para desechar a la Generación Dorada. Todo tiene que darse de forma natural. Más que una edad, tienen que pensar en el rendimiento de cada uno. Ahí estos chicos marcan esa diferencia. Si no aparece alguien mejor que Alexis, mejor que Vidal, que Medel, que Bravo… No se tiene que dar un corte definitivo porque sí, porque están mayores. Todo se tiene que dar de forma natural y nada exigido.

¿Qué le parece el presente de Alexis en el Marsella?

Extraordinario. Después de la salida del Inter, Alexis tuvo un segundo aire. Hoy está demostrando con creces que tiene fútbol de sobra para mantenerse a un nivel súper exigente en Europa. Lo está demostrando en el Marsella. Cada vez lo veo jugando más feliz, está contento con la importancia que tiene en el equipo. Lo veo libre en la cancha. Lo veo feliz, que eso es importante.

¿Hizo bien en salir del Inter de Milán?

Soy el menos indicado para responder eso, se lo tienes que preguntar a Alexis. Yo si hubiese sido dirigente del Inter lo hubiese dejado un par de años más.

En la otra vereda está Arturo Vidal, con muchas críticas en Flamengo…

No está jugando y Arturo es uno de los que les gusta jugar todos los partidos. A veces cuesta entenderlo, pero yo he estado en ese tipo de situaciones. Es un jugador ganador, que cada vez que juega le aporta al equipo. Estar en el banco no es fácil. Pero tiene que tener sea capacidad para doblarme la mano al entrenador, a la situación.

¿Vidal debe mirar los videos de Zamorano en el Real Madrid?

(Ríe) No, yo creo que él tiene esa capacidad para salir solo, con su experiencia. La palabra resiliencia resume perfectamente lo que es Arturo Vidal…

¿Pero entiende las rabietas de Vidal?

Sí, claro. Todo el mundo quiere jugar. Si en el caso de Arturo no las tuviera, eso me sorprendería más.

¿Debe volver a Colo Colo?

Son decisiones muy personales, que tiene que tomar Arturo. Creo que Arturo es un jugador del club, que nació en el club. Siempre será bien recibido a la edad que él quiera venir. Ojalá que cuando llegue sea ese aporte tan importante que ha sido a lo largo de todos los clubes que ha defendido.

¿Le ilusiona que Chile sea parte del comité que organice el Mundial 2030?

Me ilusiona más la posibilidad de que Chile arregle los estadios, me ilusiona que Chile tenga esa capacidad para recibir a miles de extranjeros, me ilusiona mucho más esa cosa que tener un Mundial. Me gustaría ver estadios en mejor estado, con mejor infraestructura y después si podemos tener la posibilidad de tener un Mundial de fútbol sería extraordinario. Pero sí me gustaría ver un mejor fútbol, con mejor infraestructura y con mejores posibilidades a nivel formativo, donde el día de mañana pensemos que siempre tendremos recambio en las generaciones que nos darán éxito.

¿Hay otras preocupaciones más importantes que organizar un Mundial?

No, no, no sé. Pero sí, hay cosas más importantes. Organizar un Mundial es un desafío enorme para el país, pero existen otros desafíos antes de organizar un Mundial como mejoramiento de estadios, infraestructura y un montón de otras situaciones que hay que mejorar sí o sí.

Usted estuvo en Qatar. ¿Chile no tiene ningún estadio capacitado para recibir un Mundial?

Sí, sí. Lo que pasa es que estamos lejos de lo que puede ser Qatar. Qatar es un país multimillonario, ahí no se puede competir. Pero sí podemos tener la capacidad de tener estadios que entreguen la comodidad para un Mundial de fútbol.

¿Le gustaría participar en esa campaña para traer el Mundial 2030 a Chile?

Yo desde que me retiré del fútbol estoy abierto para ayudar al fútbol chileno. Eso lo tiene claro todo el mundo.