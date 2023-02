“Un mago chileno”: Villarreal despide a Matías Fernández recordando un golazo del volante

Matías Fernández sigue sumando reconocimientos. El volante chileno, quien anunció su retiro de la actividad el martes pasado, ha recibido diferentes muestras de cariño de los diferentes clubes que defendió en su carrera.

En las últimas horas, Villarreal, su primera escala en Europa, luego de explotar en Colo Colo durante la temporada 2006, publicó un video en sus redes sociales. “Un mago chileno que durante tres temporadas defendió la elástica del Submarino deja el fútbol ¡Gracias por todo, 𝐌𝐀𝐓𝐈𝐆𝐎𝐋 !”, señaló el Submarino Amarillo.

Según Transfermarkt, en Villarreal jugó 91 partidos, 7 goles y 17 asistencias. Estuvo por tres años antes de ser traspasado al Sporting de Lisboa. En España nunco pudo exhibir el nivel que le valió para ganarse el trofeo del Mejor de América.

Su rendimiento le valió para ser considerados por muchos como uno de los mejores volante de la historia nacional. Sin embargo, históricos del fútbol chileno lo sacaron de la pelea por ser el mejor “10″. “Al Mati le faltó personalidad, carácter, liderazgo. Siempre se le vio como un jugador muy débil en ese aspecto, no prevalecía como un líder dentro de la cancha. Sí era talentoso, pero no cuenta con lo que han tenido los otros ‘10′: un liderazgo en la cancha cuando las cosas no salen bien. No se echaba el equipo al hombro”, dijo Leonardo Véliz. “Fue un gran futbolista. Para mí, eso de ubicar en primer o segundo lugar me parece una idiotez, pero de que fue un buen futbolista, sí lo fue, y un extraordinario profesional del fútbol”, agregó Jorge Aravena.

Si se miran las estadísticas del “14 de los blancos”, el volante disputó en total 680 partidos, entre los cuales se incluyen sus participaciones en La Roja Sub 17 y Sub 20. En dicha cantidad de encuentros, anotó 124 goles y entregó 111 asistencias, dando un total de 235 aportes directos a gol, lo cual equivale a un promedio de 0.35 por partido.