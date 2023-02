Bayern Múnich analiza una histórica y millonaria sanción para Manuel Neuer

Manuel Neuer vive días difíciles en Alemania. El portero del Bayern Múnich fue duramente criticado por referentes y altos mandos del club producto de sus polémicas declaraciones, en las que se mostró enfadado por el despido del preparador de arqueros, Toni Tapalovic. Esta situación le podría traer sanciones al histórico guardameta.

Según informa el periódico Bild, el conjunto bávaro está estudiando la posibilidad de sancionar económicamente al futbolista por la mencionada polémica. La multa corresponde a un mes de su salario, lo cual equivale aproximadamente a 1.6 millones de euros.

El portero se encuentra recuperándose de una lesión sufrida mientras practicaba esquí posterior a la eliminación de Alemania de Qatar 2022. Casi dos meses después, cuando el club anunció la salida de su gran amigo y preparador de arqueros Toni Tapalovic, Neuer se mostró triste y decepcionado, criticando firmemente la decisión de la dirigencia.

“Sentí que me estaban arrancando el corazón, fue la cosa más loca que he experimentado en mi carrera” fueron parte de las palabras que expresó el capitán del conjunto bávaro en su momento. Esta y otras frases le valieron diversos reproches por parte de los dirigentes y referentes del actual campeón de la Bundesliga.

Las críticas a Neuer

El primero en expresarse contrario a estas declaraciones fue el también portero Oliver Kahn, director general del club, quien señaló: “Lo que dijo Manuel respecto al despido de Tapalovic no le corresponden ni a él como capitán ni a los valores del Bayern”.

Manuel Neuer con Toni Tapalovic. Foto: Sitio web del FC Bayern.

Posteriormente, el ex futbolista agregó: “Sus declaraciones son inoportunas porque estamos enfrentándonos a partidos de mucha relevancia”. Estas palabras fueron compartidas por el DT del equipo, Julian Nagelsmann, quien comentó: “Kahn hizo una muy buena declaración. Se nos vienen semanas importantes y esto no ayuda a calmar las cosas. Yo no hubiese dado la entrevista”.

De todas formas, el adiestrador volvió a ofrecer declaraciones respecto a esta situación días después, mostrándose más decidido a dejar la polémica atrás: “Les pido que lo dejen descansar (a Neuer). Es importante que el tema se entierre pronto. Él es actualmente el capitán de este equipo, ya veremos todo lo demás”.

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, también se pronunció ante la polémica, expresando: “Para el club es incomprensible y decepcionante que Manuel Neuer no haya buscado la comunicación directa con nosotros, sino haya recurrido a la prensa”.

“Estoy más decepcionado que enojado, porque creía que Manuel, un gran jugador y que lleva mucho tiempo aquí, hablaría esos temas primero con nosotros” agregó el timonel del club.

Finalmente, el que dedicó las palabras más ácidas en contra de Neuer fue el histórico Lothar Matthaus. En primera instancia, el campeón del Mundo en Italia ‘90 declaró: “Manuel Neuer ya no es aceptable como capitán del Bayern. Esquiaba con negligencia (refiriéndose a la lesión) y ahora ataca con vehemencia al club. ¿No dijo hace unas semanas que nadie estaba por encima del club?”.

“Yo era el mayor fan que puedas imaginar de él, pero es culpa suya, del accidente de esquí y de esta entrevista” agregó el ex defensor/centrocampista, quien posteriormente sentencia: “Por su lesión, el Bayern tuvo que fichar a Yann Sommer (portero) por mucho dinero, y ahora, tenemos que leer que le arrancaron el corazón...”.

Por ahora, lo concreto es que Manuel Neuer se perderá el resto de la temporada por la lesión sufrida mientras esquiaba. A pesar de que tiene contrato hasta 2024, su continuidad en el club ha sido motivo de discusión a raíz de la polémica situación.