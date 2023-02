Matthaus y Kahn le declaran la guerra a Neuer: “Ya no es aceptable como capitán del Múnich”

Manuel Neuer no la está pasando bien en Alemania. El histórico portero del Bayern Munich y la selección alemana se está recuperando de una dura lesión sufrida mientras practicaba esquí. Por otra parte, a finales de enero, su club tomó la decisión de despedir a Toni Tapalovic, entrenador de arqueros con el que guarda una estrecha relación. Ante esto, Neuer lanzó declaraciones mostrándose dolido y decepcionado, lo cual le hizo llover críticas por parte de la dirigencia del Bayern.

El más reciente en expresarse contrario a las declaraciones del portero germano fue el mismo presidente del club, Herbert Hainer, quien en un comienzo comentó: “Para el club es incomprensible y decepcionante que Manuel Neuer no haya buscado la comunicación directa con nosotros, sino haya recurrido a la prensa”. Posteriormente, agrega: “Estoy más decepcionado que enojado, porque creía que Manuel, un gran jugador y que lleva mucho tiempo aquí, hablaría esos temas primero con nosotros”.

Uno de los rumores que surgió respecto a la polémica fue un posible despido del capitán de la escuadra, sin embargo, Hainer aprovechó la ocasión de desmentir esta información: “No, somos el FC Bayern y aquí esos conflictos se manejan internamente y al final fortalecen al club”. Para finalizar con sus palabras, el timonel del club bávaro señaló: “Nos reuniremos con él y analizaremos todo profesionalmente. Manuel Neuer es un portero de clase mundial que lleva más de 10 años con nosotros, ahora lo importante es que se recupere de su lesión. Luego veremos”.

Las palabras de Neuer

Cuando la noticia sobre el despido se dio a conocer, el campeón del Mundo con Alemania en 2014 no dudó en hablar con los medios de prensa locales, manifestando su desagrado y decepción ante la decisión: “Fue un golpe para mí cuando ya estaba en el suelo. Sentí que me estaban arrancando el corazón, fue la cosa más loca que he experimentado en mi carrera” declaró.

Manuel Neuer con Toni Tapalovic. Foto: Sitio web del FC Bayern.

El motivo del despido, según indican, se debió a ciertas diferencias que guardaba Tapalovic con el entrenador del primer equipo, Julian Nagelsmann. Adicionalmente, ciertos rumores posicionaban al preparador de arqueros como un “topo” en el vestuario, quien supuestamente filtraba mensajes hacia para la prensa. Ante esto, Neuer lo defendió: “Toni nunca hizo eso, sin importar con qué entrenador”.

Posteriormente, el jugador de 36 años criticó las formas del despido: “Tiene que ver con el aspecto humano, tratar con un empleado digno. En el Bayern Munich queremos ser diferentes, una familia. Y luego sucede algo que no había experimentado aquí antes”.

Tapalovic llevaba casi 12 años trabajando para el conjunto bávaro, misma cantidad de tiempo que lleva Neuer en el equipo. “Todos en nuestro grupo de porteros estaban destrozados, la gente se echó a llorar” agregó. Posteriormente, aprovechó de sembrar dudas respecto a su continuidad: “He pensado en todo. También en lo que se refiere a mi propio futuro en el club”.

Críticas de los referentes

Las palabras del futbolista no cayeron bien en el Bayern Munich, lo cual ocasionó duras críticas por parte de los dirigentes y otros históricos del conjunto bávaro. El primero en abordar la situación fue el también histórico portero alemán Oliver Kahn, director general del club. El ex futbolista comenzó diciendo: “Lo que dijo Manuel respecto al despido de Tapalovic no le corresponden ni a él como capitán ni a los valores del Bayern”.

“Además, sus declaraciones son inoportunas porque estamos enfrentándonos a partidos de mucha relevancia” agregó, refiriéndose a la dura lucha que mantienen en la Bundesliga, de la cual son punteros solo con un punto de diferencia respecto al Unión Berlín. Posteriormente, comentó: “Él está personalmente afectado, debe entenderse hasta cierto punto. Éramos conscientes de esto cuando le explicamos que la decisión era la mejor para el equipo”.

El histórico jugador alemán mencionó que atravesó una situación similar en 2004 por la selección alemana, sin embargo, supo actuar de manera distinta: “Los objetivos comunes estaban en primer plano para mí, eran más importantes que mis sentimientos personales. Por eso decidí no expresarme públicamente, Manuel hizo lo contrario”. Kahn sentenció con la frase: “Lo vamos a hablar muy claro con él”.

Después del ex arquero de la selección alemana, fue el turno de Lothar Matthaus, otro referente histórico del fútbol germano. Eso sí, las palabras del retirado defensor/centrocampista fueron mucho más directas y ácidas en contra de Neuer: “Manuel Neuer ya no es aceptable como capitán del Bayern. Esquiaba con negligencia (refiriéndose a la lesión) y ahora ataca con vehemencia al club. ¿No dijo hace unas semanas que nadie estaba por encima del club?” comenzó apuntando en una columna de opinión de Sky Sport.

Lothar Matthaus, campeón del Mundo con Alemania en Italia 1990.

“Es un ícono del fútbol mundial, uno de los más grandes que ha jugado en el Bayern y Alemania. Yo era el mayor fan que puedas imaginar de él, pero es culpa suya, del accidente de esquí y de esta entrevista” agregó el campeón del Mundo con Alemania en 1990, quien además comentó: “Nadie murió; ningún niño está gravemente enfermo, es la separación de un empleado al que era muy cercano”.

Siguiendo con los dardos, Matthaus señaló: “El Bayern era más leal a Neuer que a cualquier otro jugador. Serge Gnabry fue arrojado públicamente al infierno (por viajar a París) y Manuel no dijo una mala palabra al mundo exterior. El Bayern tuvo que fichar a Yann Sommer (portero) por mucho dinero (ocho millones de euros) y ahora tiene que leer que a Neuer le arrancaron el corazón...”.