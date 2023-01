“O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos”: revelan el duro ultimátum de Cristiano Ronaldo a Jorge Mendes, su exagente

Cristiano Ronaldo ya ha debutado con su nuevo club, Al-Nassr, incluso siendo capitán de la escuadra. Mucho se ha hablado sobre su lujoso sueldo, el cual supera incluso el valor total del Campeonato Nacional, sin embargo, dicho traspaso se dio justo después de que el portugués finalizara su extensa relación con el representante Jorge Mendes. Ahora, se han dado a conocer mayores detalles al respecto, los cuales indican que llegar a Arabia Saudita no era el más grande anhelo de CR7.

Así lo ha reportado El Mundo, medio español. En la publicación, se expresa que el goleador histórico del Real Madrid le dio un ultimátum a su exrepresentante posterior a su polémica salida del Manchester United. En dicha ocasión, el luso le habría exigido a Mendes: “O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos”, lo cual estaría vinculado con sus ganas de disputar la Champions League, competición a la cual los Diablos Rojos no pudieron clasificar.

Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes durante el Derby de Manchester: Manchester City vs Manchester United. Foto: Reuters/Carl Recine

La respuesta del mánager no fue lo que Cristiano esperaba: “estás loco”, contestó Jorge Mendes. De esta forma, no se pudo concretar el traspaso a ninguno de los dos clubes en los que anhelaba jugar CR7. Los reportes de Inglaterra indican que el representante se contactó con varios clubes para ofrecerles al máximo anotador en la historia de Portugal, con el Bayern Munich y el Chelsea siendo los principales interesados, sin embargo, ambos equipos desistieron de la idea.

Por parte del Chelsea, el entonces director técnico, Thomas Tuchel, no se mostraba del todo convencido con la idea de traer al jugador. En el caso del Bayern, Oliver Kahn, director ejecutivo del elenco alemán, expresó que el portugués “no encajaba con su filosofía”. Posteriormente, se reportó que los dos clubes le cerraron la puerta a Ronaldo cuando se enteraron que el futbolista se perdió la pretemporada con el Manchester United.

De esta forma, el campeón de la Eurocopa 2016 no pudo fichar por ni un club que disputara la máxima competición de clubes del viejo continente, lo que culminó con la llegada a su actual equipo, el Al-Nassr.

El vínculo entre CR7 y Jorge Mendes

La relación entre El Bicho y Mendes comenzó en los inicios de la carrera del futbolista, cuando recién se estaba dando a conocer en el Sporting Lisboa. Posteriormente, el representante acompañó a Ronaldo durante toda su carrera, sus más grandes éxitos y sus peores caídas. Incluso, se le nombra como una de las personas de mayor confianza de Cristiano. De hecho, el cinco veces balón de oro fue el padrino de boda del prestigioso representante en 2015.

Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes. Foto: AFP.

Sin embargo, todo habría comenzado a caerse lentamente tras la sorpresiva salida de Ronaldo del Real Madrid. En aquel entonces, según indica El Mundo, el oriundo de Madeira habría buscado ser agente libre para equiparar su sueldo con el que recibía Lionel Messi en aquel entonces. Su mánager, en ese momento, le habría recomendado: “Quédate en el Real Madrid, estarás protegido. Si sales será peor”, pero poco caso hizo Cristiano, quien selló su salida para irse a la Juventus de Italia.

Recientemente, la gota que rebalsó el vaso fue la polémica entrevista que tuvo CR7 con el periodista Piers Morgan, donde explotó en contra del Manchester United y lanzó dardos sin remordimiento. En dicha ocasión, el futbolista mencionó que los Red Devils lo convirtieron en una “oveja negra”. Además, disparó contra el actual director técnico del equipo, Erik Ten Hag, expresando que: “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

A su representante de aquel entonces no le gustaron para nada los polémicos comentarios que expresó su cliente, lo cual desencadenó en el quiebre definitivo de la relación entre ambos. De esta manera, su nuevo y actual representante es el también portugués Ricardo Regufe, quien es amigo íntimo del Bicho y ha tenido cierta influencia en las decisiones que ha tomado en los últimos años de su carrera deportiva.