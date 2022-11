Cristiano Ronaldo explota en contra del Manchester United: “Me siento traicionado, me convirtieron en una oveja negra”

A una semana de la Copa del Mundo, en Inglaterra se lanzó una bomba. Cristiano Ronaldo prometió que iba a hablar y contar su verdad. Así sucedió. Este domingo se dio a conocer una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, en el programa Piers Morgan uncensored (sin censura, en español), de la cadena Sky, la que se describe como “la más explosiva” que el futbolista haya dado. Efectivamente, los dardos fueron directos y sin anestesia. Fue especialmente crítico con el Manchester United y con su entrenador.

“¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag), también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año, sino el año pasado también”, arrancó diciendo el atacante de los Diablos Rojos. “Me convirtieron en una oveja negra”, agregó.

En la ocasión, repaso al neerlandés, con quien existe un evidente cortocircuito. “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, declaró. También CR7 reconoció estar ofendido por los últimos dichos de Wayne Rooney, excompañero en el United. “No sé por qué Rooney me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando al máximo nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es cierto”, lanzó Cristiano, que además se mostró nostálgico de lo que un día fue la tienda de Old Trafford: “Desde que sir Alex (Ferguson) se fue, no vi evolución en el club. Nada ha cambiado”.

Cristiano en la portada del tabloide The Sun.

El goleador histórico de Portugal reconoció que en el club no se trabaja como se debería. “Creo que los fans deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Esto es por lo que vine al Manchester United. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal. Me encanta el United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren mejorar, tienen que cambiar muchas cosas, muchas cosas”, lanzó.

También habló de su mala relación con el anterior técnico del United, el alemán Ralf Rangnick. “Si tu no eres ni siquiera un entrenador, ¿cómo vas a ser el entrenador del Manchester United? Nunca escuché hablar de él”, manifestó. Y nuevamente se acordó de Ferguson: “Sir Alex sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece estar. Él lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La gente que no ve eso, es porque no lo quiere ver, están ciegos”.

Luego de esta entrevista, lo más seguro es que reflote la opción de que CR7 salga del equipo en el mercado invernal europeo (en enero). Si hace un buen Mundial, se le pueden abrir más puertas.