Cristiano Ronaldo se queda sin equipo en pleno Mundial: Manchester United anuncia la desvinculación del portugués con efecto inmediato

En medio del Mundial de Qatar 2022 el Manchester United ha anunciado que Cristiano Ronaldo ha dejado de ser jugador de los Diablos Rojos, tal como lo señala un comunicado en el sitio oficial del club inglés.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, comienza el texto.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, continúan.

“Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, cierra la publicación.

De esta forma Cristiano Ronaldo llegará al partido inaugurar con la selección de Portugal contra Ghana, programado para el jueves 24 de noviembre a las 13.00 horas, sin club.

Las razones del quiebre

Una semana antes del Mundial el conflicto que presentaba CR7 con el Manchester United y el técnico Erick Ten Hag quedó en evidencia a través de una entrevista en el programa Piers Morgan uncensored (sin censura, en español), de la cadena Sky.

Allí, Ronaldo habló de todo y sin anestesia. “¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag), también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año, sino el año pasado también”, arrancó diciendo el delantero. “Me convirtieron en una oveja negra”, complementó.

Sobre el actual técnico del club, expuso que “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

Tras estas palabras, una de las exfiguras del club Gary Neville sugirió que los ingleses debían considerar despedirlo. “Me pregunto qué está haciendo el United. La realidad es simple: saben que tienen que rescindir su contrato, de lo contrario se sentará un precedente muy peligroso y todos los demás jugadores se sentirán con derecho a criticar al club”.

Ahora, Cristiano Ronaldo podrá concentrarse en lo que será su participación junto a la selección de Portugal en Qatar 2022. El calendario para los lusos arrancará el jueves 24 de noviembre desde las 13.00 horas de Chile enfrentando a Ghana. Tras ello, el lunes siguientes tendrán otro choque duro contra Uruguay. El cierre del Grupo H será contra Corea del Sur el viernes 2 de diciembre.