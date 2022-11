Leyenda del Manchester United arremete con todo contra Cristiano Ronaldo: “Hay que despedirlo”

Cristiano Ronaldo generó un terremoto en el Manchester United. En la previa al Mundial, el futbolista de Portugal concedió una entrevista en la que criticó a diferentes personeros de los Diablos Rojos.

“¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag), también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año, sino el año pasado también”, arrancó diciendo el atacante de los Diablos Rojos. “Me convirtieron en una oveja negra”, dijo CR7. En la ocasión, repaso a Erik ten Hag, su técnico, con quien existe un evidente cortocircuito. “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, declaró.

Sus dardos generaron respuesta de diferentes leyendas del United. Esta vez fue el turno de Gary Neville, histórico de los Diablos Rojos, quien no tuvo piedad y aseguró que el futbolista debe ser despedido.

“Me pregunto qué está haciendo el United. La realidad es simple: saben que tienen que rescindir su contrato, de lo contrario se sentará un precedente muy peligroso y todos los demás jugadores se sentirán con derecho a criticar al club”, dijo Neville. “Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijo Cristiano y muchos aficionados del United estarán de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Pero la realidad es que eres un empleado dentro de una empresa y si dices ciertas hay que despedirte. El Manchester United en mi opinión debería hacerlo ya en los próximos días”, aseguró.

Durante las últimas horas, Manchester United sacó un comunicado para entregar detalles de la situación del delantero portugués. “El Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo con los medios. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión”, ha informado el club.