El nuevo arquero de Colo Colo, Fernando De Paul, revela: “Mi paso por la U fue estresante”

Fue el primer refuerzo de Colo Colo en este mercado de pases y siempre supo que su pasado en Universidad de Chile iba a ser tema durante sus primeras semanas. “Es algo que se va a hablar, lo sé”, dijo Fernando de Paul en su presentación.

Y como no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, el portero -que jugó en los laicos entre 2016 y 2021- fue requerido por su exmilitancia. “Mi paso por la U fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes”, sostiene el futbolista en entrevista transmitida por DirecTV.

Luego advierte que “jamás hablaré mal de los lugares que me dieron la posibilidad de trabajar” y para ratificar sus palabras, agrega que “hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, pues valoró mucho lo que viví en el club. Ahora, nunca tuve conversaciones para seguir. No se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor”.

Fernando de Paul, firmando su contrato en Colo Colo, junto al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing. Foto: Colo Colo.

¿Le quitará el puesto a Brayan Cortés?

La lucha por custodiar el pórtico del Cacique estará muy dura en la próxima temporada. Brayan Cortés para por un muy buen nivel y eso lo sabe De Paul. “La competencia será dura con Brayan. Más, yo quería un desafío así, quiero ganarme mi lugar de esta manera. Esto le va servir al equipo y a mí en lo personal, para seguir creciendo y demostrando”, anuncia el nacido al otro lado de la cordillera.

Acto seguido, el hombre proveniente de Everton confiesa que “me gustaría jugar la Supercopa ante Magallanes, pero hay que demostrar, convencer y competir mucho en el día a día. Los arqueros somos muy leales en la competencia, será muy buena con Brayan y todos los porteros”.

¿Y dónde los llevará esa competencia interna? “El objetivo es avanzar de fase, pero no puedes descuidar el torneo nacional, la Copa Chile y la Supercopa. En este equipo hay que ir por todo. La idea es por lo menos pasar de fase y espero que así sea”, vaticina.

Y su argumento es que “veo muy bien al equipo, sigue compitiendo de la misma manera en estos amistosos. Es muy intenso, agresivo y competitivo, eso demuestra porque fueron campeones. Yo creo que será un buen año el que viene para todos en el club”.