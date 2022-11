Jorge Valdivia apunta al Betis de Pellegrini tras el baile que le propinó Colo Colo: “Vinieron a pasear”

En Colo Colo la alegría es total. Si bien se reconoce que es solo un duelo amistoso, en la plantilla que dirige Gustavo Quinteros no esconden su felicidad tras la goleada propinada al Betis, en el duelo que se disputó en Concepción. Los albos se impusieron por 5-0 al equipo de Manuel Pellegrini.

Uno que siguió el duelo con atención fue Jorge Valdivia, en su rol de comentaria de ESPN. El Mago fue tajante con su análisis del duelo. “Betis no vino a marcar, no presiona, vinieron de paseo. Se lo toman más amistoso que los equipos sudamericanos”, dijo el ex futbolista.

Su análisis continúo. “No se esperaban esta actitud de Colo Colo, los jugadores del Betis se ven desconsolados. Miran hacia abajo, no saben bien qué está pasando. Desde la lesión de (Sergio) Canales hay un cierto descontrol”, complementó.

Es que la actuación del Cacique no dejó a nadie indiferente. Incluso el propio Juan Martín Lucero, una de las figuras del duelo, reconoció que el abultado marcador lo sorprendió. “Estamos contentos por el gran partido que hicimos. Al igual que con River que hicimos un gran partido, aquí el resultado sorprende, porque ha sido bien abultado, pero nos enfrentamos a un gran rival y demostramos nuestro poderío ofensivo”, comentó.

En la banca del Betis, en tanto, la molestia fue evidente. Rubén Cousillas, asistente técnico del Ingeniero, tuvo duras palabras para los jugadores de la escuadra española tras el 2-0. “Vamos a hacer otro papelón”, fue parte de lo que se alcanzó a escuchar en los micrófonos de la transmisión.

Alex Moreno, el lateral albiverde, también tuvo palabras para la goleada sufrida, que incluso les trajo duras críticas en España. “El viaje fue un poco largo, fue complicado, hemos venido aquí, parecemos el invitado de honor de aquí y de Argentina y hay que dar una vuelta a todo, aprender de esto, para que no nos pase en LaLiga”, comentó. Eso sí, trató de mirar la situación con optimismo, aclarando que lo verdaderamente importante es el torneo local. “Algo mejor hemos salido que el anterior partido (cayeron ante River por 4-0). Hay un parón ahora, limpiar la cabeza y tenemos que volver más fuertes para LaLiga”, mencionó.

Ahora, ambos elencos se preparan para la revancha que se jugará este sábado, en el Sausalito. “Volveremos a luchar, a intentar no cometer los mismos errores, competir lo mejor posible y luego desconectarnos y disfrutar los 15 días que es lo mejor y volver lo más fuerte que nunca”, cerró Moreno.