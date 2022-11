El Betis de Pellegrini se pone de rodillas frente a Colo Colo: “Hay que pedir disculpas a toda nuestra afición y a todo el mundo porque no estamos dando la cara”

El paso del Real Betis por Sudamérica está siendo poco grato para el equipo de Manuel Pellegrini. El cuadro del técnico chileno ha aprovechado la pausa mundialista para concretar amistosos con River Plate y Colo Colo y ha terminado siendo goleado en ambas presentaciones.

Contra los millonarios el marcador fue de un 4-0 en contra, mientras que frente al Cacique en Concepción sufrieron cinco celebraciones albas, dejando a los sevillanos con un registro de nueve goles en contra y ninguno a favor.

Ante esta situación, los jugadores verdiblancos han debido salir a dar la cara por el rendimiento mostrado. “El viaje fue un poco largo, fue complicado, hemos venido aquí, parecemos el invitado de honor de aquí y de Argentina y hay que dar una vuelta a todo, aprender de esto, para que no nos pase en LaLiga”, explicaba Álex Moreno tras el encuentro en la Región del Bío Bío.

Por su parte, Aitor Ruibal, comentó que van a “intentar mejorar” la imagen mostrada en el partido de este fin de semana. “Lo único que podemos hacer es defender al máximo esta camiseta y ya está”, continuó.

“No nos gusta dar esta imagen, porque no nos representa al vestuario”, afirmó más adelante para concluir que “ya lo dijimos el otro día: son muchos partidos, muchos viajes... no es excusa ni mucho menos, pero bueno... Hay que pedir disculpas al Betis, a toda su afición y a todo el mundo porque no estamos dando la cara”.

Rendimiento cuestionado

Una de las personas que siguió atento el actuar de Colo Colo y el Real Betis fue Jorge Valdivia. El actual comentarista de ESPN fue tajante con la actitud mostrada por los visitantes en el duelo contra los albos.

“Betis no vino a marcar, no presiona, vinieron de paseo. Se lo toman más amistoso que los equipos sudamericanos”, lanzó el exfutbolista.

“No se esperaban esta actitud de Colo Colo, los jugadores del Betis se ven desconsolados. Miran hacia abajo, no saben bien qué está pasando. Desde la lesión de (Sergio) Canales hay un cierto descontrol”, añadió más adelante.

16 de Noviembre de 2022/CONCEPCION ,durante el partido amistoso, entre Colo Colo vs Betis, disputado en el Estadio Ester Roa Rebolledo. FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

“Acabaron humillados”

La prensa española tampoco dejó pasar la actitud y el resultado que registró el club del Ingeniero en Chile. Diario de Sevilla, por ejemplo, comentó que los verdiblancos se presentaron ante el Cacique “sin presencia en el medio, flojos atrás y sin fuerza arriba”. Añadieron que “los de Pellegrini fueron un muñeco en manos de un rival que jugó con más tensión”.

“Esta vez fue el campeón chileno, el Colo Colo, el que aprovechó la indolencia verdiblanca, de vacaciones por Sudamérica, para golear por 5-0″, continuaron antes de apuntar que “el Betis salió poco intenso ante un rival animoso, con ganas de meter la pierna y un punto mayor de ritmo que le valió para llevar el dominio sin hacer demasiado. Los pases en largos, el juego directo, le bastaba para poner en apuros a la defensa bética, sin un centro del campo capaz de sostener al equipo y una línea de ataque a la que no se le pasaba por la cabeza eso de presionar, permitiendo al contrario demasiado tiempo para pensar”.

Algo similar a lo que reflejó Be Soccer. “El Betis del Ingeniero ha vuelto a caer goleado en tierras sudamericanas después de los cinco goles que le ha endosado Colo Colo, el actual campeón chileno. Los béticos volvieron a cometer groseros errores defensivos, no estuvieron a la altura de la actitud ofrecida por su rival y acabaron humillados por el equipo de Gustavo Quinteros”.

A su vez, Marca expuso que “el Real Betis se llevó otra goleada en su segundo partido de la gira de amistosos en América. Los de Pellegrini se midieron al campeón de Chile, Colo Colo, y volvieron a marcharse con un saco de goles a la espalda tras dar, otra vez, numerosas facilidades en defensa”.

Ahora el cuadro de Manuel Pellegrini tendrá la posibilidad de redimirse este sábado, cuando vuelvan a medirse contra el Cacique en Viña del Mar.