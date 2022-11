Colo Colo se da un gran gusto: golea y reduce a su mínima expresión al Betis de Pellegrini

Enfrentarse a rivales de fuste siempre es positivo, porque no todos los días vienen a Chile equipos de las cinco grandes ligas europeas. En medio del triangular internacional en el que participa, Colo Colo pudo medirse ante un rival no menor: el Real Betis Balompié. El Ester Roa de Concepción recibió al campeón chileno y a uno de los animadores de LaLiga y la Europa League. Terminó siendo una fiesta totalmente alba. El monarca del Torneo Nacional aplastó 5-0 a los hispanos, absolutamente extraviados en su periplo por el continente.

Este tipo de partidos le ayuda a Gustavo Quinteros para sopesar cómo está su escuadra en otro tipo de exigencia, proyectando lo que puede hacer en la próxima Copa Libertadores. El Cacique tenía como gran novedad la titularidad de Omar Carabalí, considerando que Brayan Cortés está con la Selección en Europa. Mientras tanto, los verdiblancos llegaron a la Región del Biobío con un elenco mixto, sin sus mundialistas y los otros seleccionados, como Claudio Bravo, titular en la derrota de la Roja ante Polonia. Eso sí, arrancaron futbolistas que perfectamente pudieron estar representando a sus países, como Alex Moreno y Sergio Canales.

El arranque del compromiso fue demasiado favorable para Colo Colo. Antes del cuarto de hora ya estaba 2-0 arriba. Y eso que su primera ocasión de gol fue un penal perdido. En los seis minutos, se sanciona la pena máxima a favor de los chilenos por una mano de un rival. Ejecuta Gabriel Costa, sin embargo el remate es atajado por el golero Dani Martín, el tercer meta del plantel hispano. Terminó siendo un aviso de lo que vendría tres minutos después.

Un golazo de Juan Martín Lucero abrió la cuenta e hizo explotar al Ester Roa. Un pase largo de Gil, desde terreno propio, va en dirección del delantero transandino, quien encuentra adelantado al golero rival y lanza un globo que se mete en la portería. El Betis no se recuperaba del golpe inicial y Colo Colo clava el 2-0. En los 12′, Agustín Bouzat convierte con un zurdazo, mano a mano ante Martín.

“¡Vamos a hacer otro papelón!”, gritaba Rubén Cousillas, el ayudante de Pellegrini. Un inicio del terror tenía la visita. Por el otro lado, Colo Colo sacaba ventaja temprano y la misión era administrarla y no bajar el ritmo. Contra River, llegó a estar 3-1 arriba y terminó perdiendo. Tras el 2-0, el equipo del Ingeniero empezó a acercarse más al arco de Carabalí, aunque nada muy profundo. La preocupación de los albos fue la salida, por lesión, de Óscar Opazo. En su puesto entró el juvenil Pedro Navarro.

En el segundo lapso, los béticos arrancaron empujando, aunque estaban lejos de su mejor versión. El Betis que desembarcó en Sudamérica dista mucho del que destaca a nivel local y continental. Ni siquiera el ingreso de Borja Iglesias, su goleador, le cambió mucho la cara. Por su lado, Colo Colo continuó imponiendo sus términos. A la larga, el 3-0 de los blancos era más cercano que el eventual descuento de los andaluces.

Dicho y hecho. En los 70′, el uruguayo-peruano Costa se redime del penal perdido y pone el tercero para los colocolinos, tras pase del Gato Lucero. ¿Eso era todo? No. El ex Vélez estuvo inspirado en el sur del país. En los 78′, el 9 acierta nuevamente con el arco para el 4-0. La fiesta era total de los fanáticos que estuvieron en el recinto penquista. Y no hay quinto malo. A cinco del final, el ingresado Cristián Zavala hace “la manita” en la noche de Concepción.

Mientras tanto, la expedición bética por este lado del mundo se convertía en una verdadera pesadilla: nueve goles encajados en dos partidos (cuatro en Argentina y cinco en Chile) y cero a favor. Un dolor de cabeza para el Ingeniero y los suyos.

Ambos equipos se volverán a ver las caras este sábado, en Viña del Mar, en lo que será el cierre de la actividad futbolística para Colo Colo en 2022.