Ángel Di María: “Aunque Messi pueda solucionar la jugada y sea un extraterrestre, no siempre hay que dársela”

Ángel di María ya palpita la Copa del Mundo. El Fideo es una de las armas fuertes que tiene la selección de Argentina para volver a levantar el trofeo más importante del planeta. De hecho, fue él quien terminó con la sequía de títulos de la Albiceleste a nivel adulto, al anotar el único gol de la final ante Brasil, en la última Copa América. Lo anterior, sumado a la experiencia y jerarquía que le otorga una exitosa carrera en Europa, en grandes clubes como el Real Madrid, Manchester United y Benfica, entre otros, lo hacen voz autorizada para analizar y proyectar el devenir de los transandinos en Qatar 2022.

El jugador concedió una entrevista al diario La Nación de su país, donde habló de todo, especialmente, de su compañero Lionel Messi, estrella del equipo. Sus reflexiones sobre la importancia de La Pulga en el funcionamiento del conjunto que dirige Lionel Scaloni llamaron la atención, sobre todo, porque grafican la evolución del cuadro transandino y la madurez que ha logrado en este nuevo proceso, y que lo tiene como uno de los favoritos para ganar la máxima cita planetaria.

Consultado sobre cómo se ayuda a Messi dentro de la cancha, el actual extremo derecho de la Juventus respondió se una forma singular. “Yo siempre intento conectarme con él, buscarlo, pero también entendiendo que, aunque él pueda solucionar la jugada, no siempre hay que dársela. O hay que pensar cuándo conviene dársela”, sostuvo el formado en Rosario Central.

Luego, amplió su análisis. “Hay que dársela cerca del área, no antes. Lo que pasa es que lo miras en las prácticas, de cerca, y dices ‘no puede ser verdad, no es real lo que estoy viendo’… Pero aunque sea un extraterrestre, a veces hay que tomar otras decisiones. Por él, por el equipo, y este grupo eso ya lo asimiló”, advirtió.

Y así parece, porque la solidez que caracteriza a la Albiceleste en la actualidad es su funcionamiento colectivo, a diferencia de años anteriores, cuando cargaba todo el peso en los hombros de Lionel Messi, quien, evidentemente, sintió esa presión y esa carga durante mucho tiempo, hasta el punto de renunciar a la selección tras perder la final de la Copa América Centenario 2016 ante Chile, en Estados Unidos.

“Para mí, estar al lado de Leo es todo. Es el mejor del mundo, el ‘Enano’ es un extraterrestre, no me cansaré de decirlo. Y vuelvo a decirlo: jugar con Leo es lo mejor que me pasó en mi carrera. Llevamos muchos años juntos en la selección y hasta pude jugar en el mismo equipo con él, porque verlo todos los días es mucho más lindo. Compartir la cancha con Leo es el sueño cumplido. Está muy maduro, muy comprometido”, concluyó el futbolista de 34 años.