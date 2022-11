El técnico de Ecuador ya llora a Byron Castillo: “Mi intención era que estuviera aquí, con nosotros”

Byron Castillo no jugará el Mundial y en Ecuador ya comienzan a extrañarlo. El técnico de La Tri, Gustavo Alfaro, no vacila en reconocerlo. Y tampoco duda en establecer que si el actual defensor del León, de México, no está en Qatar se debe estrictamente a la controversia por su elegibilidad, que el TAS zanjó con un salomónico dictamen que, por un lado, confirma la participación del combinado del Guayas en la cita planetaria, pero por otro declara que hubo documentación falta para acreditar su nacionalidad, le establece una cuantiosa multa y, además, le resta puntos de cara a las próximas Eliminatorias. Ese mismo fallo exponía a Ecuador a nuevas denuncias y, eventualmente, sanciones. Por esa razón, la federación que preside Francisco Egas optó por la marginación del futbolista.

El estratega argentino se enfoca específicamente en la ausencia del carrilero. “Estamos dolidos porque, obviamente, como dijimos, todos somos Byron. Yo soy muy respetuoso de las decisiones, porque corresponde. De la misma manera como le dije al presidente, yo soy técnico de fútbol y hablo desde mi lugar. Nada más puedo hacer eso”, parte estableciendo, ya instalado en el país asiático, junto a sus jugadores y a los miembros de la FEF.

Gustavo Alfaro, a la llegada de Ecuador a Qatar (Foto: Reuters)

Dolor y dedicatoria

De lo que no deja dudas es de que habría preferido contrar con Castillo. “Mi intención era que Byron estuviera con nosotros. El plantel lo quería, pero son decisiones que uno respeta, porque hay cosas que yo no las sé y no puedo saber cómo son, porque no tengo la capacidad para poder resolverlo ni el conocimiento para poder hacerlo”, declara.

El entrenador transandino admite que en el plantel ecuatoriano hay dolor por la situación, pero que intentan transformarlo en motivación. “El mismo dolor grande que nos genera no tenerlo es, en el sentido opuesto, el compromiso que nos impulsa. Esa camiseta 6 que quería usar Byron, la vamos a defender”, sostiene.

En ese contexto, afirma que el recuerdo de Castillo inspirará cada uno de los actos de sus dirigidos. “Todo lo que hagamos, más allá de dedicárselo al pueblo ecuatoriano, se lo vamos a dedicar a Bryon en particular”, apunta.

Lasarte explota

Alfaro no es el único técnico que explota por el caso Castillo. Martín Lasarte, ex seleccionador chileno, también evoca la disputa. “La denunciamos cuando jugamos contra Ecuador, 1-1, en Quito, hace como un año”, expuso, en declaraciones a Las Voces del Fútbol. “Después, al final, Chile volvió a hacer el reclamo, incluso se rieron de Chile y tal, pero al final se comprobó que era verdad”, profundizó Machete.

“Definía la FIFA o el TAS quién tenía que ir, eso yo no lo sé. Por ahí podía ir Chile si se tomaba en cuenta que le sacaban los puntos donde compitió él (Castillo), pero podía ser otra sanción y por ahí iba Perú”, critica en relación a los dictámenes de todas las instancias por las que pasó la controversia.

“Acá hubo un elemento puntual, está mal y la sanción es nada”, sentencia el entrenador uruguayo, dando cuenta de su ostensible disconformidad en relación a las sentencias.