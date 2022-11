Martín Lasarte explota tras la marginación de Byron Castillo del Mundial: “Se rieron de Chile y era verdad”

El pasado 8 de noviembre el TAS entregó su veredicto por la acusación de Chile contra Ecuador y Byron Castillo. Allí quedó ratificada la presencia del Tri en el Mundial de Qatar 2022, pese a que el organismo acreditó infracciones cometidas por la federación, aunque las sanciones más duras fueron económicas, pues las deportivas se aplicarán en las próximas Eliminatorias para el mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Ante esto Martín Lasarte se mostró molesto por la baja sanción que recibió Ecuador, considerando la proximidad del inicio de la competencia planetaria.

En diálogo con el programa “Las voces del fútbol”, el ex DT de la Roja aseguró que “acá hubo un elemento puntual, está mal y la sanción es nada”.

“Esto es como cuando los juveniles adulteraban la edad. Al final tardó, pero se sancionó”, añadió más adelante.

Además, recordó que esta situación con el lateral “la denunciamos cuando jugamos contra Ecuador, 1-1, en Quito, hace como un año”. Complementó indicando que “después, al final, Chile volvió a hacer el reclamo, incluso se rieron de Chile y tal, pero al final se comprobó que era verdad”.

Por último, Lasarte afirmó que el castigo debió ser mayor, beneficiando a Chile o a otro país sudamericano. “Definía la FIFA o el TAS quién tenía que ir, eso yo no lo sé. Por ahí podía ir Chile si se tomaba en cuenta que le sacaban los puntos donde compitió él (Castillo), pero podía ser otra sanción y por ahí iba Perú”.

Ecuador, al mundial sin Castillo

A pesar de la férrea defensa de la Federación Ecuatoriana a su jugador, finalmente el técnico Gustavo Alfaro no lo llamó para estar presente en la Copa del Mundo que arranca este domingo, justamente con el duelo entre los anfitriones y la Tricolor.

El lunes el DT dio a conocer la nómina de jugadores sin la presencia del jugador del León de México debido a las precauciones del organismo ecuatoriano para evitar posibles nuevas sanciones.

Ante esto, Castillo reaccionó con ironía ocupando su cuenta de Instagram. “Orgulloso de ustedes, menores. Los quiero un mundo. Vamos con fe. Apuesto todo a ustedes”, arenga a sus compañeros.

Luego alude a su situación personal. “El sueño mío no termina aquí. Sigo de pies (sic) y firme contra todo”, advierte. Sobre el final, eso sí, deja relucir su ironía. “Me encanta todo esto. Si no fuera así, mi vida fuera (sic) bien aburrida”, cierra.