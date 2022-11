Francia, en alerta: Benzema abandona la práctica del campeón de mundo a horas del viaje a Qatar

La posibilidad de que Karim Benzema pueda decir presente en el debut de Francia contra Australia en el Mundial de Qatar 2022 parece lejana. Este miércoles el jugador del Real Madrid debió abandonar la práctica con sus compañeros 15 minutos después de haber iniciado, tal como lo reporta el medio francés RMC Sport.

Según consigna el informativo, el atacante arrancó el entrenamiento junto a sus compañeros, pero tras los primeros minutos debió regresar al gimnasio para seguir con su puesta apunto de forma diferenciada. Una clara muestra de que el futbolista no está en las condiciones para enfrentar, al menos, el debut contra Australia programado para este martes 22 de noviembre.

Una molestia que lo había alejado de las canchas en el torneo español y de la que se refirió hace algunos días en una entrevista concedida a L’Equipe.

“Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni heridas importantes. Podría jugar pero no al 100%. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al 100%”, comentaba en la oportunidad por su ausencia en los duelos con los merengues.

Sobre su condición, pensando en el debut mundialista, expresaba que “acabo de tener un poco de molestias. Desde entonces, he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me acosté... así que estoy bien”.

Además, su compañero de equipo y también seleccionado francés Eduardo Camavigna se había referido a la evolución de la dolencia de Benzema.

“Está mejorando y lo está haciendo mucho mejor. Espero que esté operativo para la Copa del Mundo”, declaró a RMC Sport.

“Tengo muy buena relación con él, me ayuda mucho en el Real Madrid y me da consejos en los partidos. Es muy bueno en la comunicación. Es un líder”, añadió más adelante, destacando la buena relación que sostienen.

Nkunku, baja para el Mundial

Francia ya ha tenido que hacer cambio debido a las lesiones de último minuto. El delantero de Leipzig Christopher Nkuku debió ser desvinculado de la nómina mundialista ayer después de haberse retirado cojeando de los entrenamientos tras recibir un golpe por parte de Camavigna en la disputa de un balón.

Si bien en un principio salió cojeando y parecía que podría recuperarse con el tiempo, el cuerpo técnico galo, liderado por Didier Deschamps, decidió dejarlo fuera.

En su reemplazo ingresó a la nómina Kolo Muani, atacante del Eintracht Frankfurt quien se incorporará el jueves a la concentración debido a que se encontraba en Japón siendo parte de una gira con su club.

Francia, integrante del Grupo C, comenzará su participación en Qatar 2022 enfrentando a Australia el 22 de noviembre a las 16.00 horas de Chile. Luego, el sábado 26 chocará contra Dinamarca (13.00) y finalizará la etapa contra Túnez el miércoles 30 de noviembre a las 12.00 horas.