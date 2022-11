Byron Castillo ironiza con su ausencia en el Mundial: “Me encanta todo esto”

Byron Castillo tendrá que ver el Mundial a distancia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió no correr riesgos y Gustavo Alfaro no lo incluyó en la nómina que afrontará Qatar 2022. El dictamen del TAS, que por un lado ratifica la presencia del combinado del Guayas en la cita y, por otro, sanciona a la entidad por el uso de documentación falsa en relación al defensor, generaba el temor de nuevas sanciones. Por ende, el lateral del León de México no pudo integrar el plantel. Las reacciones son múltiples.

En su cuenta en Instagram, su trinchera favorita, Castillo alienta a sus compañeros. Ocupa, de hecho, una foto de la formación, con él en el cuadro. “Orgulloso de ustedes, menores. Los quiero un mundo. Vamos con fe. Apuesto todo a ustedes”, los arenga.

Luego alude a su situación personal. “El sueño mío no termina aquí. Sigo de pies (sic) y firme contra todo”, advierte. Sobre el final, eso sí, deja relucir su ironía. “Me encanta todo esto. Si no fuera así, mi vida fuera (sic) bien aburrida”, sentencia.

El posteo de Byron Castillo.

Activo en redes

Castillo, en la línea de sus contemporáneos en el fútbol, es una activo usuario de las redes sociales. Especialmente a través de Instagram, el defensor del León de México ha ido dejando entrever sus sensaciones respecto del desarrollo del proceso. De hecho, días antes de que se conociera la nómina de Gustavo Alfaro, las había emprendido contra los medios de comunicación. Eso sí, en su estilo, utilizando la letra de una de las canciones del portorriqueño Daddy Yankee.

El dictamen del TAS, que se conoció hace una semana, ratificó la participación de Ecuador en el Mundial, aunque lo sancionó por el uso de documentación falsa relativa al defensor. La federación que preside Francisco Egas recibió una multa y la resta de tres puntos en las próximas Eliminatorias.

Ante las eventuales complicaciones que podía generar la presencia de Castillo, la FEF optó por marginar al jugador, pieza clave para el equipo de Gustavo Alfaro.