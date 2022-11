Un viejo amor no se olvida: Colo Colo vuelve a la carga por Martín Rodríguez por expresa petición de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, ha demostrado a lo largo de su carrera carácter y perseverancia. Esta última virtud queda retratada en su pretensión de lograr el regreso de una antigua figura de los albos.

Tal como ocurrió en las dos ventanas anteriores de mercado, el santafesino insiste en la contratación de Martín Rodríguez, jugador del cual el DT pudo disfrutar menos de cinco meses entre marzo y julio de 2021.

Después de esa fecha, el ex Cruz Azul se marchó al Altay turco en una operación que dejó poco más de 100 mil dólares en el balance de Blanco y Negro, de acuerdo con la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del jugador, tras su retorno desde México.

Precisamente, en julio de este 2022, el nombre del jugador formado de en Huachipato volvió a rondar por las oficinas del Monumental por expresa petición del mismo técnico.

Sin embargo, tras el descenso del cuadro turco, la secretaría técnica del DC United, uno de los cuadros fundadores de la actual Major League Soccer de Estados Unidos, se movió más rápido y echó por tierra los deseos de Quinteros.

Momento propicio

Aunque esta vez la negociación parece ser diferente. Con los cupos de extranjeros completos, el cuadro albo necesita con urgencia un jugador en el puesto del extremo de Diego de Almagro, quien utilizará plaza de elemento foráneo.

Rodríguez es del completo gusto del entrenador, tal como lo ha dicho el propio ex zaguero de Bolivia de manera pública, tanto cuando se marchó de Macul como cuando insistió en su regreso en enero y junio pasados.

Ahora bien, el exfutbolista de Pumas de México tiene un año más de contrato en el elenco capitalino de Estados Unidos, pero el club vive una profunda transformación.

Un nuevo proyecto donde aún no existe claridad sobre la presencia del ex seleccionado chileno, quien jugó 14 partidos, completó apenas una asistencia y no marcó goles con el cuadro que hiciera famoso a Marco Diablo Etcheberry, tras su partida de los albos, en 1995.

Según los datos aportados por la MLS, el salario base del chileno está fijado en los 456 mil dólares anuales, una suma que llega hasta los 597 mil con bonos y primas.

Una suma que tampoco está lejos del presupuesto del campeón chileno que, además, busca con urgencia refuerzos chilenos para satisfacer las demandas del cuerpo técnico.