Gustavo Quinteros bendijo la partida de su ayudante a Independiente: “No tengo dudas de que le va a ir muy bien a Leandro Stillitano”

El interés de Independiente de Avellaneda por Gustavo Quinteros fue la única piedra en el zapato que tuvo Colo Colo en la celebración de su estrella 33.

El cuadro argentino quería llevarse al entrenador del campeón del fútbol chileno, pero finalmente no se llegó a puerto y la institución trasandina terminó contratando al ayudante del estratega albo: Leandro Stillitano. “No tengo dudas de que le va a ir muy bien”, aseguró Quinteros en conversación con la radio argentina Continental. Luego agregó que “Leandro fue un gran asistente para mí y comparte la misma idea de juego que yo”. Además, explicó por qué no fue él quien se puso el buzo de los Diablos. “No se llegó a hablar de una posibilidad concreta, ni de un contrato con Independiente, por eso nunca llegue a decir que no”, aseveró.

Acto seguido, indicó que “no se pudo avanzar, porque yo tengo contrato con Colo Colo y tengo una cláusula de rescisión”. Pero enfatizó: “No quiero que la gente piense que le dije que no a Independiente”.

Leandro Stillitano, durante una de las prácticas albas. Foto: Sebastián Órdenes/Colo Colo.

Corazón albiceleste

El otro tema que tocó el estratega del Cacique, fue el Mundial que comienza este domingo. Y en este ámbito, le tiene mucha fe a su país natal. “Estoy muy entusiasmado con Argentina, veo un equipo muy competitivo, lo veo muy bien a Lio Messi y le tengo fe”, anunció.

También tuvo palabras para su colega Lionel Scaloni, de quién dijo que “ha hecho un gran trabajo, ha encontrado los jugadores ideales para esta idea de juego”. Pero no fueron sus únicos elogios, pues también acotó que “Scaloni tenia talento y capacidad y se le dio la oportunidad en la selección argentina y ha demostrado gran capacidad y manejo de grupo”.

Sobre esto último, reflexionó que “hay un grupo fantástico, muy buenos jugadores con hambre de gloria y veo un Mundial muy favorable a Argentina”. ¿Y si no lo gana el equipo de allende de Los Andes? “Yo confío que este puede ser el mundial de Argentina o de Brasil y me encantaría que si el mundial no es para Argentina, sea para Brasil”.