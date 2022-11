Fernando de Paul, nuevo arquero de Colo Colo: “De mi paso por el clásico rival es algo de lo que se va a hablar, lo sé”

Colo Colo oficializó a su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata del arquero Fernando de Paul, proveniente de Everton de Viña del Mar. El Tuto firmó por dos temporadas en el Cacique, donde competirá por un puesto con Brayan Cortés. El argentino nacionalizado chileno fue presentado a los medios en el Estadio Monumental.

“Estamos muy contentos de que él se integre. Viene a fortalecer el plantel del próximo año, que hemos estado trabajando con miras a revalidar el título, ganar la Copa Chile y a tener una buena presentación internacional”, comenzó señalando Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro.

“Estoy muy ilusionado con este nuevo desafío, sabiendo la competencia que va a haber. Va a ser muy bueno para el grupo, me va a hacer crecer muchísimo y a todos, que es lo que buscamos. Estoy muy contento, tenía muchas ganas de venir al club a entrenar. Ya pude estar con mis compañeros y también muy agradecido porque me recibieron de buena manera”, señaló el portero.

De Paul fue arquero de Universidad de Chile entre 2016 y 2021, llegando a ser capitán de los azules. Sin embargo, durante la conversación no pronunció el nombre de su exequipo. “Con respecto a mi paso por el clásico rival es algo que se va a hablar, lo sé. Yo me preocupo de rendir y hablar donde tengo que hacerlo, que es dentro de la cancha. Para eso me contratan, por eso confiaron en mí y espero devolver esa confianza al cuerpo técnico, a los dirigentes a través del juego”, expresó.

En cuanto a la motivación para llegar a Macul, el argentino nacionalizado chileno expresó: “Llego al último campeón, es un equipo que tiene individualidad muy importantes en todas sus líneas y ha funcionado como equipo, que es lo que más se busca”.

Asimismo, al ser consultado por su liderazgo en la cancha, en primer lugar se mostró agradecido por la recepción que tuvo. “Muy bien de parte de todos los chicos, no solo de los líderes, referentes o más grandes del plantel. La gente que está en el día a día del club me recibió de muy buena manera. Lo que yo puedo dar es algo natural. Por lo que vi, llego a un grupo muy bueno. Desde ahí parten las buenas campañas que tuvo”, indicó.

El meta también contó cómo fueron sus primeros días y habló de su relación con Gustavo Quinteros. “Con el profe hablé el primer día, conversaciones normales y seguramente cuando van pasando los días se vaya acercando más. Y después, las expectativas son afrontar los tres torneos de la mejor manera posible, sabiendo la exigencia que pone este club. Creo que el grupo está muy bien para enfrentar el año que viene, que va a ser muy bueno para todos”, cerró.

Renovaciones encaminadas

Sobre los nuevos refuerzos, el gerente deportivo Daniel Morón eligió el hermetismo, especialmente al ser consultado sobre la situación de Ramiro González, quien se sometió a exámenes médicos hace unos días. “Hoy estamos abocados al trabajo de renovaciones y contrataciones. Siempre que uno habla en particular, se dificultan estas cosas. No quiero hablar de cosas individuales, quiero de aquí al tiempo que nos queda por delante y en el que esperamos poder satisfacer las necesidades de nuestro técnico, poder ir comentando caso a caso”, se excusó.

Asimismo, volvió a recalcar que el mercado de pases será complejo. “Yo ya me he juntado con Gustavo, tenemos claridad de los puestos en que nos hemos reforzados. Tenemos que ponerle mucho ingenio a lo que viene por delante”, enfatizó.

Finalmente, Alfredo Stöhwing habló de las renovaciones y dio algunas luces más. “Queremos que todos los jugadores se queden con nosotros. Tengo entendido que las conversaciones están por buen camino. Es de esperar que haya novedades pronto”, complementó.