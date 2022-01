¿Regresa a Colo Colo? Martín Rodríguez busca volver a Chile

Martín Rodríguez busca volver a Chile. El extremo chileno, quien actualmente juega en el Altay SK de Turquía, desea regresar al fútbol nacional principalmente por motivos familiares y ya tuvo acercamientos con algunos clubes de Santiago. Entre ellos, Colo Colo, cuadro con el que conquistó el Apertura 2015 y en el que, además, consiguió dos Copa Chile, en 2016 y 2021.

Pese a que su período en el Cacique fue exitoso y aquello sería una de las razones por la que se le abrirían las puertas, el futbolista no se fue de la mejor manera de Macul. En febrero de 2021, Rodríguez retornó desde México, donde registró pasos por el Cruz Azul, el Pumas, el Monarcas y Mazatlán, para fichar nuevamente por los albos. Los hinchas del equipo celebraban su arribo, ya que su primera estadía en el equipo dejó buenas sensaciones.

Sin embargo, tras solo cinco meses en Pedrero, el Tin se fugó del Colo Colo, rompiendo el corazón de la fanaticada y desatando la molestia en el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros. De hecho, luego del empate 1-1 frente a Audax Italiano en el Monumental, en la última edición del Torneo Nacional, el DT no escondió su enfado con la dirigencia por la baja cláusula de salida que permitió la prematura salida del delantero, a quien consideraba como uno de sus mejores hombres.

“Un contrato mal hecho. Lamentablemente perdimos una pieza fundamental en el equipo (…) no me quiero meter en esas cosas, pero muy mal hecho, porque era uno de los pocos refuerzos que hemos elegido y lo queríamos para toda la temporada”, declaró el DT en ese entonces.

Tras ser confirmado en el fútbol turco, Rodríguez publicó una carta en sus redes sociales dedicada a los simpatizantes del Cacique. “Todos piensan que dejé tirado el barco y nadie piensa en mi, que a mis 27 años quizás no tendré oportunidad de ir a Europa”, manifestó el futbolista.

“Les planteé que me compraran el pase y me hicieran un contrato por dos años y ellos no quisieron. Ahora todos dicen que utilice a Colo Colo y nadie se pone en mi lugar, ni saben cómo llegué”, complementó, apuntando a la dirigencia alba.

Una vez cerrado aquel episodio, el atacante dio vuelta la página y comenzó una nueva vida en Europa, luego de haber sido comprado por una cifra cercana de 200 mil dólares, lo que costaba su cláusula, y de una importante alza en su sueldo. Meses después, con un registro de 13 partidos de 22 posibles, un gol y una asistencia, Rodríguez ha tenido contactos con equipos de Santiago, para así poder estar más cerca de su familia. Su representante, Sergio Gioino, niega a El Deportivo la petición del jugador, aunque reconoce acercamientos con los albos: “Lo llamaron, sí, pero quedó en eso”.

En Colo Colo están analizando la opción de su vuelta, puesto que no están convencidos de recibirlo y, en caso de que se selle su retorno, será bajo las condiciones que establezca Blanco y Negro, que, seguramente, intentará no cometer el mismo error del pasado y fijará una cifra mucho más alta por si algún club desea llevarse al jugador.

De concretarse su regreso, Rodríguez tendrá una gran posibilidad de reconciliarse con los hinchas colocolinos. Algo que él desea con ansias. Eso sí, tampoco se descarta que arribe a otro equipo metropolitano, incluidos los otros dos grandes del fútbol local: la Universidad de Chile y la Universidad Católica.

De momento, el formado en Huachipato sigue siendo jugador del Altay SK, a la espera de alguna oferta formal. En las próximas semanas podrían existir novedades.