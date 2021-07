Gustavo Quinteros: “Martín Rodríguez tenía un contrato mal hecho”

Gustavo Quinteros no estaba molesto con el empate en el último minuto. Estaba enojado con la dirigencia de ByN, pues no podía entender que el hombre que exigió como refuerzo al inicio de la temporada, se le haya ido por tan sólo 200 mil dólares.

Hablamos de Martín Rodríguez, el cual esta semana partió al Altay Spor de Turquía y dejó al adiestrador blanco con la peor de las sensaciones. “Es terrible la partida de Martín”, aseguró y agregó que no lo podria reemplazar, “porque con él logramos e funcionamiento ideal y ahora lo perdimos”.

Pero el argentino nacionalizado boliviano no paró ahí y añadió: “Es una pena, me sorprendió y no sé cómo se pudo ir de esa manera, con un contrato mal hecho. Ahora tendremos que buscar variantes y cambiar el sistema. Pero será difícil”.

Y si no le había quedado claro a la regencia de la concesionaria que estaba enfadado, Quinteros enfatizó: “Fue un contrato muy mal hecho, porque era uno de los pocos refuerzos que lo queríamos para toda la temporada”. Y por último pidió un reemplazo “nivel selección”, “lo hablaremos el lunes o el martes con la dirigencia”, para “tener la seguridad de ingresar a una Copa Libertadores”

Opinión que dista a la que tiene el plantel, pues Leonardo Gil dijo todo lo contrario en las cámaras de TNT Sports. “A Martín lo necesitamos, pero nos pone contento como equipo e institución que se fuera, porque si se lo llevaron es porque venía haciendo bien las cosas”.

Uno de los mejores jugadores del Cacique además reveló cuál fue el consejo que le dio al ahora ex blanco: “Le dije que se vaya, porque es joven y por ahí jugando afuera pueden llamarlo de la Selección y es un sueño para cualquiera ir a un mundial con Chile”.

El análisis del partido

Pero no sólo del Tin Rodríguez se habló en la cancha. El estratega del Eterno Campeón detalló que “siempre fuimos en busca del encuentro, pero tenemos que encontrar ese ultimo pase que nos permita concretar. Hoy merecíamos ganar, pero -de todas maneras- me voy conforme con el equipo”.

Por su parte, Gil añadió que “estoy con un poco de impotencia, porque fuimos ampliamente superiores. Pero nos esta costando definir y tomar mejores decisiones en los metros finales. Ahora debemos trabajar esos detalles, porque te hacen ganar o perder un partido”.

Finalmente, Vitamina Sánchez concluyó que fue un “resultado importante para Audax, porque hoy jugamos contra un candidato al título y no sólo nos llevamos un punto, también impedimos que sumen dos”.