“Fueron horas calientes en el búnker de la Tri”: la prensa internacional reacciona a la ausencia de Byron Castillo en Qatar

Byron Castillo no va a Qatar 2022. Ecuador hizo esperar, fue la última selección en entregar su convocatoria de cara a la cita planetaria. Pese a jugar el partido inaugural, contra Qatar, el próximo domingo. Cuando finalmente este lunes durante la tarde Gustavo Alfaro expuso su listado, el mundo reparó en un detalle: el lateral del León de México no estaba presente.

No pasa inadvertido, porque se da a solo días del fallo del TAS que le permitía participar del certamen mundialista, pero aseguraba que sus papeles presentan datos erróneos. Por lo mismo, se venía especulando hace jornadas. Sin ir más lejos, el embajador de Ecuador en Qatar, Pascual Del Cioppo, anticipaba la decisión en conversación con el programa Hechos de Impacto. “Es una decisión que ha tomado la Federación, lo más seguro que para evitar problemas futuros”, decía el diplomático.

El hecho no tardaría en hacer eco. Tanto la prensa ecuatoriana como los medios internacionales remarcaron la baja del marcador de punta. “El lateral Byron Castillo no fue confirmado en el equipo mundialista. Él ha estado en entredicho en los últimos días desde que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se pronunció sobre la denuncia que presentó Chile en contra del nacido hace 24 años”, escribieron en el diario El Comercio de Ecuador.

En la misma publicación, agregan que: “Se conoce que Alfaro sí quería convocar a Castillo. Sin embargo, la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se reunió hace pocos días y entre otros asuntos trató el tema del jugador. Al final, no ingresó en la lista oficial”.

Por otra parte, el matutino El Universo también destacó la ausencia del futbolista. “Castillo, protagonista de la demanda de Chile y Perú que buscaban dejar fuera de la Copa del Mundo a Ecuador por su supuesta alineación indebida en ocho partidos de las eliminatorias, no jugará el Mundial tras la sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuso a la selección ecuatoriana”, parten diciendo.

En su explicación, la redacción del periódico sostiene que: “Si bien el TAS ratificó que no había ninguna irregularidad en las convocatorias de Castillo con la Tricolor, consideró que su registro como ecuatoriano se hizo con información falsa y, a tenor de ello, sancionó a Ecuador con la pérdida de tres puntos para las próximas Eliminatorias, con miras al Mundial de 2026″.

Byron Castillo disputa un balón con Jean Meneses, en el duelo entre Chile y Ecuador disputado en San Carlos de Apoquindo.

También se pronunciaron desde el Diario Expreso, quienes no ahondaron en la situación, pero si remarcaron el fallo del TAS. “En la nómina dada a conocer este lunes 14 de noviembre por parte de la Federación Ecuatoriana de fútbol, no consta el marcapunta Byron Castillo, quien según el Tribunal de Arbitraje deportivo tenía información falsa en su pasaporte ecuatoriano. En lugar de Castillo, el cuerpo técnico llamó a William Pacho, quien milita en el Royal Antwerp Football del fútbol belga”, expresan.

Afuera también da que hablar

La baja de Castillo no solo es tema en Ecuador y Chile, sino que en otros países también. Por ejemplo, desde Argentina, el diario especialista en deportes Olé, expuso la situación. “Fueron horas calientes en el búnker de La Tri en Madrid. El lateral derecho ecuatoriano era una fija para Alfaro, pero la resolución del TAS de la semana pasada provocó que no la FEF no tomara riesgos y evitara su convocatoria. El Tribunal de Arbitraje determinó que Castillo nació en Tumaco (Colombia) y aunque su pasaporte ecuatoriano es verdadero, tiene información falsa”, es lo que dicen.

En la misma publicación, el medio trasandino asegura que llamar al carrilero era una apuesta que les podía causar problemas. “La resolución del TAS abrió la posibilidad de que cualquier rival de La Tri pueda reclamar los puntos, siendo peligroso en un Mundial”, aseveran.

En esa línea, destacan algo que en Ecuador también se dijo: Alfaro si quería llamarlo: “La decisión del DT es una sorpresa, ya que él quería contar con el jugador y tuvo que resignarse a no contar con él ante el pedido de Egas en plena concentración en Madrid”.

Otro medio argentino que recogió la noticia fue La Nación, quienes hicieron hincapié en el pasaporte de Castillo. “Quedó en la mira luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó a Ecuador en Qatar 2022 pero sancionó al seleccionado tricolor con el retiro de tres puntos en la próxima clasificatoria”, redactan.

Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador.

En Perú también se habla de Byron Castillo. La otra parte involucrada en la denuncia fue la Federación del Rimac, por lo que no están ajenos a la decisión. “Recordemos que Castillo, de acuerdo al fallo del TAS, nació en Tumaco, Colombia. Sin embargo, este organismo decidió sancionar económicamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y con la resta de tres puntos para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas. El jugador, en este caso, no recibió sanción”, dieron a conocer en diario El Comercio, del país vecino.

No todo es en Sudamérica, el periódico británico Daily Mail ha sido uno de los medios que le ha dado cobertura al caso y esta vez no fue la excepción. “El TAS decidió a principios de este mes que Ecuador podría jugar en la Copa del Mundo en Qatar después de desestimar la afirmación de Chile de que Castillo no había sido elegible para jugar durante las eliminatorias. Pero el entrenador Gustavo Alfaro decidió no convocar a Castillo después de que Ecuador recibió una deducción de tres puntos para las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2026 por el ‘uso de un documento que contiene información falsa’”, parten exponiendo.

“Ecuador siempre ha negado que el jugador fuera inelegible. La FEF dijo que utilizaron los criterios de elegibilidad correctos para seleccionar a Castillo y que estaban analizando los próximos pasos ya que no estaban de acuerdo con la sanción impuesta”, agregan.