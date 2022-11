El tenso encuentro entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes en la concentración de Portugal

En la previa del inicio del Mundial de Qatar 2022 los distintos seleccionados han estado llegando a sus concentraciones para preparar el debut en la Copa del Mundo. Pero en la concentración de Portugal ocurrió un encuentro que fue poco grato para ambos protagonistas: Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.

La selección lusa publicó un video en el que se ve cómo llegan a un entrenamiento distintos jugadores, entre ellos el volante a quien se le vio saludando al delantero de forma poco amigable después de que el ex Real Madrid le estirara la mano para saludarlo. Fernandes respondió tras unos instantes y se dio vuelta de inmediato para seguir su camino, dejando a Cristiano con una mirada atónita.

El detalle es que ambos jugadores forman parte de la plantilla de Manchester United, club al que el ariete disparó en una entrevista en la que señalaba que se sentía “traicionado” por el club y que sostenía una relación poco amigable con el técnico Erik ten Hag.

Un encuentro que además viene a alterar el camarín de Fernando Santos a seis días del inicio de la Copa del Mundo. Esta aspereza se deberá trabajar para que Portugal pueda comenzar de buena forma ante Ghana el próximo 24 de noviembre. Luego deberán enfrentarse a Uruguay cuatro días más tarde y cerrarán la fase de grupos contra Corea del Sur el 2 de diciembre.

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes defendiendo la camiseta de Manchester United. Foto: AP.

La entrevista que atizó el conflicto

El pasado domingo en el programa Piers Morgan uncensored de la cadena Sky Sport Cristiano Ronaldo fue el protagonista de una entrevista en la que se mostró muy crítico contra el Manchester United y su técnico.

“¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador (Erik ten Hag), también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año, sino el año pasado también”, comenzó señalando en la oportunidad CR7. “Me convirtieron en una oveja negra”, agregó.

Sobre el DT añadió más adelante que “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

Al mismo tiempo, respondió a las críticas que sostuvo Wayne Rooney por el desempeño mostrado por e delantero en el último tiempo. “No sé por qué Rooney me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando al máximo nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es cierto”.

Más adelante apuntó a la forma de trabajo del club. “Creo que los fans deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Esto es por lo que vine al Manchester United. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal. Me encanta el United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren mejorar, tienen que cambiar muchas cosas, muchas cosas”.