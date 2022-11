Messi vs. Cristiano: los presentes opuestos de las máximas estrellas en su última batalla por ser el mejor de la historia

Faltan solo cuatro días para que comience la Copa del Mundo, la máxima cita del fútbol que arrancará con la mirada puesta en sus dos estrellas más brillantes, las que disputarán, seguramente, su último Mundial: Lionel Messi (35) y Cristiano Ronaldo (37). En Qatar 2022, ambos intentarán conquistar el trofeo que les falta, el que más anhelan, aquel que los situaría definitivamente por sobre el otro y con el que entrarían de lleno en la pelea por ser el mejor futbolista de la historia. Sin embargo, cada uno atraviesa un escenario completamente opuesto. Mientras el argentino llega en un gran momento individual y colectivo, el portugués vive los pasajes más oscuros de su exitosa carrera.

Se trata de una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol, que se vio afianzada y potenciada cuando el transandino formaba parte del Barcelona y el luso, del Real Madrid. El Superclásico español los enfrentó en numerosas ocasiones, tanto en LaLiga como en la Champions, con duelos memorables, que quedarán por siempre en el recuerdo. No obstante, tras dejar el fútbol hispano, ambos astros han tenido que enfrentar diversas situaciones que los hacen llegar a la cita planetaria con un claro contraste.

En el caso de la Pulga, llegará al Mundial mostrando su mejor versión desde que fichó en el PSG. Esta temporada, junto al equipo parisino, se ha mostrado más acoplado y compenetrado con sus compañeros, a diferencia del año pasado, cuando estaba al mando de su compatriota Mauricio Pochettino. Esta vez, con Christophe Galtier en la banca, el formado en La Masía ha vuelto a encontrar la felicidad dentro de la cancha. Parece divertirse nuevamente. Ya no con Xavi e Iniesta, sino que con Neymar y Kylian Mbappé. Y los números lo demuestran: el cuadro capitalino es el líder exclusivo e invicto de la Ligue 1, con 41 puntos y solo dos empates.

A nivel personal, las estadísticas del nacido en Rosario llenan más que nunca de optimismo a los hinchas argentinos, ya que acumula 12 goles y 14 asistencias solo en el primer semestre de la temporada 2022/2023. Incluso, estos números pudieron mejorar en el último partido del París Saint-Germain el domingo pasado, cuando el ganador de siete Balones de Oro estrelló un remate en el palo antes de ser reemplazado en los 73′.

Argentina también llega muy prendida a la máxima cita planetaria, la que no gana desde México 1986 que busca adjudicarse por tercera vez. El equipo dirigido por Lionel Scaloni acumula un intimidante invicto de 35 partidos. Además, se liberó de una mochila sicológica muy pesada en 2021, cuando venció por 0-1 a Brasil en la final de la Copa América, disputada en el Maracaná, rompiendo una maldición de 28 años sin conseguir títulos. Esto les significó disputar la Finalissima contra Italia, campeona de la Eurocopa, a la que vencieron categóricamente por 3-0.

Lionel Messi en uno de los entrenamientos con su selección. Foto: Reuters.

“Estamos muy ilusionados, tenemos un grupo muy lindo que está con muchas ganas, pero pensamos en ir poco a poco. Sabemos que los grupos de mundiales no son fáciles”, aseguró Leo en una entrevista publicada por la Conmebol, sobre las opciones de la Albiceleste en Qatar.

El debut de Argentina en el Mundial será el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita, para luego seguir contra México, el 26 del mismo mes. El cierre del Grupo C será ante la Polonia de Robert Lewandowski, el 30 de noviembre.

Los conflictos de CR7

En total contraste al brillante presente de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo llega a esta edición del Mundial en el peor momento de su carrera. En la presente temporada en el Manchester United ha conseguido anotar apenas tres goles y dos asistencias, en un total de 16 partidos, de los cuales fue titular en solo seis. Un fichaje que fue bombástico, pero que se ha convertido en una decepción para los hinchas.

Sin embargo, ni siquiera su opaco rendimiento ha sido el tema central estos últimos meses, sino sus constantes conflictos con la directiva de los Diablos Rojos y, especialmente, con el técnico Erik Ten Hag, a quien criticó duramente hace algunos días en una entrevista con la cadena Sky Sports, que dio la vuelta al mundo y tensionó a todo Old Trafford.

“El United intentó sacarme a la fuerza. No sólo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado”, disparó este domingo. Luego profundizó en la relación con el entrenador nacido en Países Bajos: “No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti”.

Cristiano Ronaldo se prepara para enfrentar el Mundial con la selección portuguesa. Foto: AP.

Además, en la práctica de este lunes tuvo un momento tenso con uno de sus compañeros de selección y del Manchester United Bruno Fernandes en la concentración de Portugal. Allí el lateral saludó al delantero de forma poco amigable después de que el ex Real Madrid le estirara la mano. Fernandes respondió tras unos instantes y se dio vuelta de inmediato para seguir su camino, dejando a Cristiano con una mirada atónita.

A su vez, a nivel colectivo Portugal tuvo que luchar con todo para poder asegurar su boleto en Qatar tras disputar el repechaje. El camino de los lusos para pelear por el título no asoma nada fácil y comenzará el jueves 24 de noviembre contra Ghana. Luego se enfrentarán a Uruguay el día 28. Cerrarán el grupo el 2 de diciembre contra Corea del Sur.

¿Quién llegará más lejos en Qatar? ¿Quién logrará imponerse en esta última batalla? ¿Podrán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo levantar el trofeo de selecciones más preciado del mundo, el que les falta a sus exitosas vitrinas? Las respuestas comenzarán a revelarse a partir de este domingo, cuando inicie la máxima fiesta del fútbol, que ha esperado por más de cuatro años.