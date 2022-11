El Mundial del streaming, el 4K y la segunda pantalla

El Mundial es, por definición, un evento que activa el desarrollo tecnológico. Basta remontarse al ejemplo chileno. A inicios de la década de los 60, la televisión daba sus primeros pasos en el país y el evento que se disputó en 1962, en el que la Roja terminó en el tercer lugar y Brasil se consagró hasta entonces como bicampeón, después de la corona que había sumado en 1958, marcó un antes y un después. Desde entonces, el aparato que llevaba las imágenes de lo que acontecía en el campo de juego hasta el living del hogar nunca más salió de ahí. Y su uso siguió masificándose, primero con las dificultades de un país que luchaba contra las limitaciones económicas. Hoy, es prácticamente inimaginable que haya una casa en que no haya uno.

El primer Mundial televisado había sido el de Suecia, en 1954. 16 años después, desde México se emitieron las primeras imágenes en colores, con la consagración de Pelé. De ahí en más, no han parado de producirse hitos. Hoy se habla con propiedad de la Alta Definición y basta con alguna mínima instrucción y agudeza visual para advertir las diferencias entre 720p, 1080p, 4K y hasta 8K. Qatar pasará a la historia, también, por otro hito: ya ni siquiera será necesario conectarse a través de un cable o una antena para recibir las señales: perfectamente se podrán recibir a través del streaming. Y ni siquiera será necesario el televisor: bastarán el teléfono móvil, la tablet y una buena conexión de internet.

Un hincha argentino en Doha (Foto: Reuters)

El salto

Directv transmitirá en directo todos los partidos de la competencia que se disputará en Qatar. Es, en rigor, el único que lo hará, pues Chilevisión llevará la mitad en diferido. Habrá tres señales disponibles para cubrir los 64 encuentros que contempla el evento. En otros términos, 1.400 horas de programación original, herramientas interactivas, el ya conocido sistema multicámaras, que permitirá seguir los duelos desde distintas perspectivas y, ahora, hasta con distintos relatores y comentaristas. Las transmisiones se realizarán en 4K. DirectvGO, la plataforma streaming de la compañía, pasó a llamarse DGo. También emitirá todo el contenido.

Cada una de las señales tendrá, de hecho, objetivos distintos. Directv Sports llevará los partidos; Directv Sports 2 se enfocará en los móviles en los entrenamientos, las conferencias de prensa y lo más importante de las 29 jornadas y Directv Sports 3 buscará graficar la pasión de los fanáticos que acompañarán a cada una de las selecciones. Qatarsis es el concepto que implementó la firma desde hace algunas semanas para englobar la propuesta.

Un desafío

Javier Fuks es el director de Programación de Torneos, que actúa como productora para Directv. En esa condición, describe a El Deportivo la propuesta que han preparado para el evento. “Siempre los mundiales son un gran desafío, el proyecto más importante del año”, parte apuntando. “En este caso, es una época rara del año. Las distancias son cortas y eso nos permite plantear algunas diferencias con respecto a mundiales anteriores. Tendremos tres canales, previas de una hora para cada partido. Luego, el Directv Sports 2 será el canal de las noticias, entrando y saliendo de los partidos, mostrando goles, entrevistas, llegadas, sin descuidar lo que está pasando. Es una opción para quien quiera estar informado. Y el tercer canal será el de los hinchas, el cómo lo viven”, describe.

“Habrá cámaras diferencias, mosaicos y todo lo que habitualmente ofrece Directv. Seguirá estando ese diferencial de segunda pantalla, como están acostumbrados nuestros televidentes”, explica.

Fuks apunta a la nueva forma de ver fútbol, a través de los dispositivos móviles. “Es un desafío importante, aunque yo creo que los partidos, sobre todo para el público futbolero, lo quiere ver sentado, cómodo, en una pantalla lo más cómodo posible. La novedad más importante es el concepto de la segunda pantalla. De tener el partido en la tele y tener también esa segunda pantalla. Interactuar, elegir las cámaras. Los jóvenes están a tres o cuatro pantallas. Y uno se pregunta cómo pueden hacerlo. Es parte de lo que se vino y se viene”, proyecta.

Camiones televisivos rumbo a Qatar (Foto: Reuters)

Alta definición

“En este Mundial ya no se dará el problema de que los goles me los grite el vecino”, se atreve a asegurar Fuks, en relación a la velocidad con que llegarán las imágenes. Y también que la imagen será óptima. “De la gente nosotros recibimos que tenemos un diferencial a favor en la calidad de la imagen. Y ni hablar en los mundiales”, evalúa respecto del producto que suelen ofrecer. “Vamos a notar una evolución. FIFA tiene manuales establecidos para una transmisión. Van a cambiar las gráficas, pero no es que vamos a verlo desde detrás del arco. Está establecido que la transmisión convencional es la mejor. Si se mejora en las gráficas y las estadísticas”, explica.

Sin embargo, sostiene que siempre hay margen para mejorar y que Qatar 2022 no será la excepción en ese sentido. “En este, en particular, todo se va a generar de origen en 4K. Entonces, el que tenga 4K, lo verá en 4K puro. Y la mayoría, que tiene HD, va a tener un down covert del 4K. La televisación que hace FIFA en los mundiales es difícil de comparar con otros eventos, porque está puesto lo mejor. No se pierde en ningún momento la calidad”, afirma.

Las transmisiones se realizarán íntegramente desde los estadios. “El futbolero se da cuenta de eso. Es un diferencial enorme”, explica Fuks. La propuesta contempla unidades móviles en cada entrenamiento y un estudio en el corazón de Doha.