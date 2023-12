Messi y Argentina aún saborean la gloria: la Albiceleste, a un año de la Copa del Mundo en Qatar

El 18 de diciembre dejó de ser un día cualquiera para Argentina. Desde 2022 que esa jornada se convirtió en un motivo de recuerdo y de algarabía, en medio de momentos convulsionados a nivel país. El sueño de ser nuevamente campeón del mundo venía siendo esquivo. Pasaban los Mundiales y la frustración era permanente. Desde México 1986, con Diego Armando Maradona como insignia, que la Albiceleste no tocaba el cielo con las manos. Pero la tercera estrella llegó en Qatar, un lugar tan lejano como desconocido, pero que ahora le dibuja una sonrisa a los que habitan el otro lado de la cordillera.

Ya pasó un año desde aquella final para enmarcar que disputaron Argentina y Francia, para definir al ganador de la primera Copa del Mundo realizada en territorio árabe. Con las pulsaciones en las nubes, desde el punto penal, el elenco de Lionel Scaloni se impuso a los galos, que se habían metido en el partido de la mano de Kylian Mbappé, ante 88.966 espectadores en Lusail. Después de dos décadas, el trofeo más preciado del fútbol volvió a Sudamérica.

Más allá de las críticas que el balompié transandino tiene, sobre todo por la excesiva cantidad de clubes en Primera División y su competitividad, y los anticuerpos de la figura del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lo concreto es que el año del fútbol argentino ha tenido un sabor agradable. Tanto en lo individual como en lo colectivo, la popular ‘Scaloneta’ mantiene un camino sin obstáculos, pese a una que otra turbulencia.

De los 26 jugadores que integraron el plantel en Qatar, ocho están en otros clubes al día de hoy. Uno de ellos es Lionel Messi. Se fue del PSG y tomó el desafío de instalarse en Estados Unidos. Se puso la camiseta del Inter Miami y remeció la MLS. La presencia de la Pulga en una competencia emergente permitió un salto exponencial en la mediatización del fútbol en aquel país, cuando transita en las postrimerías de su laureada carrera.

Por cierto, teniendo como clímax la Copa del Mundo, Messi cambió las (ácidas) críticas por puro amor de sus compatriotas. “Antes de perder la final en Brasil había dicho que en algún momento iba a ser campeón del mundo. Algo me decía que Dios quería que yo fuera campeón del mundo, que me lo iba a dar y siempre confié en eso. Hubo muchas piedras en el camino, piedras grandes. La pasé mal yo, mi familia, la gente que me quiere. Yo y todos mis compañeros de ese momento. Se fue muy injusto con toda esa camada. De mí, en ese momento, se dijo de todo. Pero no soy rencoroso y desde la humildad y el silencio, hice mi trabajo. Para mí también es un triunfo haber cambiado esa situación y haberme ganado a toda la gente de Argentina”, confesó el 10 en el programa “Campeones, un año después”, de Star+.

Qatar 2022 también permitió revalorizar a sus jugadores. Algunos de ellos dieron un salto de calidad relevante, hacia elencos top. El ejemplo más evidente es Enzo Fernández, quien fichó en el Chelsea en enero de 2023 por una cifra récord. Los Blues adquirieron su carta al Benfica en 121 millones de euros, convirtiendo al ex River en el futbolista argentino más caro de la historia. Superó a Gonzalo Higuaín, quien llegó a la Juventus por 90 millones de euros. Mientras que Alexis Mac Allister, compañero de Fernández en el mediocampo, se fue del Brighton al Liverpool por 42 millones de euros.

Todo lo contrario le ha sucedido a Gonzalo Montiel, el autor del penal decisivo que le dio el título a la Albiceleste. El lateral diestro pertenece al Sevilla y fue cedido por una temporada al Nottingham Forest. Hasta ahora, la experiencia en la Premier no es la mejor por su escasa continuidad. Montiel suma apenas cuatro partidos jugados en la liga, y sólo uno como titular.

La ‘Scaloneta’

Argentina terminó el primer año de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2026 en el primer lugar, con 15 puntos de 18 posibles. El único tropezón fue con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, en La Bombonera. En el ítem resultados en 2023, el equipo ganó nueve de los 10 partidos que disputó, entre oficiales y amistosos.

Scaloni mantiene la base que encontró en Qatar. Hasta el Mundial, jugadores como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez no eran titulares, pero hoy son piezas fundamentales en el equipo. En el caso del Araña, se erigió como la competencia directa de Lautaro Martínez para el puesto del 9. De a poco, el entrenador ha integrado nuevos nombres al espectro de seleccionables, como Alejandro Garnacho (Manchester United), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Facundo Buonanotte (Brighton). Esto asegura, a priori, un futuro halagüeño al país vecino.

Eso sí, el futuro de Scaloni está en la nebulosa. Después de vencer a Brasil, en el Maracaná, el exjugador lanzó una declaración que despertó la alerta. Desde los más conocedores de la interna de la selección argentina han señalado que Scaloni llegará, al menos, hasta la Copa América de Estados Unidos, donde su equipo defiende la corona.