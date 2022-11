Peor inicio de un DT de la Roja en 100 años: el plan de Berizzo para enmendar su rumbo, a cuatro meses de las Eliminatorias

Termina el partido entre Polonia y Chile y Eduardo Berizzo refleja que ha quedado con sensaciones encontradas. El entrenador valora que la Roja empieza a asumir la idea futbolística que pretende imponer y destaca, fundamentalmente, la dinámica que ofreció el combinado nacional en algunos pasajes del juego, su capacidad para dominar a un equipo mundialista y, principalmente, la presión que ejerció a la hora de recuperar el balón. “Hay muchas conclusiones positivas del partido. Muchas actuaciones, del funcionamiento defensivo, la circulación de balón, la posesión, el dominio que hicimos sobre el partido... No dejamos atacar, jugamos en campo rival, asumimos riesgos. Hicimos del partido un monopolio del balón, con dominio y con intensidad defensiva para no sufrir nada”, rescata, pese al revés de última hora. Eso sí, también deja entrever cierta decepción. Apuntó, precisamente, a la falta de oportunidades de gol, lo que se traduce, ineludiblemente, en magros resultados.

En total, el entrenador argentino suma apenas dos empates y cuatro derrotas al mando de la Roja. Si bien se trata del inicio de un proceso de mediano plazo, lo concreto es que los tiempos se acortan. Oficialmente, está previsto para marzo. Es decir, quedan solo cuatro meses para corregir todo lo que haya que enmendar.

En ese plazo, Berizzo y los jugadores deberán encontrar respuestas. El entrenador lucha, además, contra la historia. La caída frente a Polonia lo convierte en el primer entrenador en 100 años que no obtiene victorias en sus primeros seis duelos en la Roja.

Por lo pronto, el ex entrenador del Celta promete trabajo. Su intención es seguir buscando alternativas, pese a las restricciones que le impone el calendario. “Cuando volvamos a Chile tenemos preparado un microciclo de 15 días que empieza el 28 de noviembre y termina el 10 de diciembre, con jugadores nacionales y sub 23 y generando algún permiso de futbolistas del exterior”, anticipó en Varsovia.

Eso sí, no habrá nuevos partidos preparatorios, al margen del que resta en esta gira, ante Eslovaquia. “En el verano tenemos el inconveniente de que las ligas no paran, de que los futbolistas descansan y si no es fecha FIFA la cesión de los futbolistas es muy compleja, como habrán visto en esta fecha semi FIFA. Siempre que existan ventanas para poder encontrarnos, las utilizaremos”, expresó el estratega.

Gary Medel, en el partido ante Polonia (Foto: Comunicaciones FFCH)

Un triste registro

El primer desafío de Berizzo fue la Copa Kirin de este año, en Japón, a pocos días de su presentación oficial. En esa instancia perdió por 2-0 ante Corea del Sur, luego cayó ante Túnez por el mismo marcador y. finalmente, igualó sin goles ante Ghana.

Su segundo desafío vino en la fecha doble de septiembre, cuando enfrentó a Marruecos y a Qatar, dos combinados que se alistan para debutar en la Copa del Mundo. Ante los africanos perdió por 2-0 en un duelo en el que la Roja fue ampliamente superada. Luego, contra los anfitriones del Mundial, igualó 2-2.

La Roja durante el duelo amistoso ante Qatar el 27 de septiembre en Viena, en el que igualaron 2-2. REUTERS/Lisa Leutner

A esos resultados, se agrega la caída de este miércoles contra Polonia. “La derrota, obviamente, no nos agrada ni me agrada. No me gusta haber perdido como perdimos hoy, después de haber hecho tanto esfuerzo por el partido. A corregir una cosa corregible, el gol que recibimos, pero creo que la actuación del equipo merece confianza, merece reconocimiento y es el camino que tenemos que sostener. Y convencernos de jugar de esta manera”, declaró Berizzo tras el compromiso jugado en la capital polaca.

Desde 1922

El último entrenador que no pudo ganar en ninguno de sus seis duelos iniciales al mando de la Roja fue el uruguayo Juan Carlos Bertone, quien estuvo en la dirección técnica de Chile entre 1920 y 1922. En ese periodo dirigió a la Selección en dos Copa América (o Campeonato Sudamericano, como era llamado antes).

En la edición de 1920, disputada en suelo nacional, sumó derrotas ante Brasil y Uruguay, además de un empate contra Argentina. El uruguayo buscó su revancha en la Copa de 1922 que se llevó a cabo en Brasil, pero su suerte no cambió: pese a que en el inicio del certamen sumó un empate ante el local en Río de Janeiro, luego acumuló caídas contra Uruguay, Argentina y Paraguay.

Torneo Fecha Lugar Resultado Copa América 11-09-1920 Viña Chile 0 - Brasil 1 Copa América 20-09-1920 Viña Chile 1 - Argentina 1 Copa América 26-09-1920 Viña Chile 1 - Uruguay 2 Copa América 17-09-1922 Río de Janeiro Brasil 1 - Chile 1 Copa América 23-09-1922 Río de Janeiro Chile 0 - Uruguay 2 Copa América 28-09-1922 Río de Janeiro Chile 0 - Argentina 4 Copa América 05-10-1922 Río de Janeiro Chile 0 - Paraguay 3

Al final, su paso por la Roja acabó de esta forma, sin triunfos y con solo dos empates en siete duelos.

Otros nombres que tardaron en ganar

En los últimos 100 años nadie suma una peor racha inicial que la de Bertone y Berizzo. Sin embargo, otros nombres, algunos ilustres, también tardaron en conseguir su primera victoria al mando del combinado nacional.

Tal vez el más llamativo es el de Fernando Riera, histórico DT que llevó a la Roja al tercer lugar en el Mundial de 1962. Sin embargo, El Tata pudo obtener su primer encuentro ganado recién en el quinto duelo, al igual que Francisco Platko, otro histórico.

En tanto, otros nombres emblemáticos como Luis Álamos (1962) y Luis Santibáñez (1977) no conocieron el triunfo hasta su cuarto encuentro al mando de la Selección.