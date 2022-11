Claudio Bravo avisa que no verá el Mundial por TV: “Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol”

Claudio Bravo y la Roja volvieron a la acción este miércoles en un nuevo duelo amistoso. El Equipo de Todos terminó siendo derrotado por Polonia por 1-0 con el gol de Krzysztof Piatek en el minuto 85 del compromiso a pesar de que la Roja dominó gran parte del encuentro.

Tras el partido, y en la víspera del inicio del Mundial de Qatar 2022, el guardameta indicó que no está en sus planes seguir la competencia a través de la televisión.

“Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol. Te digo la verdad, no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si me das a elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si me das a elegir entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta”, señaló.

También se refirió si sigue el malestar de haber quedado fuera de la Copa del Mundo. “Sí, hay nostalgia, pero qué vas a hacer. Ya fue. Ya tuvimos la posibilidad. Dimos vuelta la hoja hace rato. Hay que construir esto y tener un objetivo claro que es la próxima Copa del Mundo. Ya llegarán los resultados”.

Krzysztof Piatek anotó el único gol del partido. Foto: Reuters.

“No hay que quedarse con el resultado”

En el análisis del último encuentro, Bravo había señalado que se quedó con sensaciones encontradas por lo mostrado por el equipo bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo y el resultado final.

“Lo analizo desde otro punto de vista. En vías de crecimiento. No hay que quedarse con el resultado sino con todo lo bueno que hicimos”, comentó tras la competencia.

“Fuimos muy superiores en varias facetas del juego, pero los resultados se demarcan con goles. Lamentablemente nos tocó sufrir, pero hay que felicitar a los muchachos. En dos días cuesta mucho programar un partido”, continuó el portero nacional.

De todas formas se mostró optimista de cara a lo que viene para Chile. “Hay que jugar, competir y los resultados llegarán por si solos. Hay que seguir construyendo esto de la mejor manera posible”.

“Prefiero ver una selección agresiva, no una que se meta atrás y rescate algo como lo hicieron ellos, porque puede haber un día que te comas cuatro goles jugando de esa manera”, continuó.

“Queda la tristeza de no haber abrochado un muy buen partido, pero el fútbol es así. Estamos en un proceso de seguir mejorando cosas, independientemente de los que estén. Necesitamos de todo el mundo si queremos meter a Chile en la siguiente Copa”, concluyó Claudio Bravo.

Ahora la selección chilena deberá continuar con su preparación para enfrentar a Eslovaquia en el segundo amistoso de esta gira. Este duelo está programado para el domingo 20 de noviembre a partir de las 09.30 horas de Chile.