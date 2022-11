Aníbal Mosa remece a Blanco y Negro y dispara contra el bloque Vial por los refuerzos de Colo Colo: “No quieren hacer inversiones”

A pesar del gran año deportivo de Colo Colo, poco a poco la paz en el directorio de Blanco y Negro comienza a terminarse. Aníbal Mosa, quien en abril pasado se unió con el bloque Vial para levantar la candidatura de Alfredo Stöhwing, hoy vuelve a su posición opositora y no tuvo problemas en criticar fuertemente al grupo que controla la sociedad anónima. Y lo hizo hablando de un tema sensible como las contrataciones.

“Llegaron Fernando de Paul y Ramiro González, pero necesitamos más (...). Hay una parte del directorio que está por fortalecer el equipo y otra fracción que está por no hacer inversiones, solo enfocándose en el campeonato nacional. Esperamos llegar a algún acuerdo, como lo hicimos con Gustavo, para reforzar el equipo y competir de verdad en la arena internacional”, lanzó el extimonel en entrevista con Radio ADN.

Y no se quedó ahí en su arremetida contra la cúpula. “Me llama la atención, no es lo que acordamos cuando conversamos con Gustavo. Espero que rectifique su posición y busquemos unificar las posiciones por el beneficio del club”, añadió.

Si bien no quiso referirse a una posible salida del entrenador por este motivo, el director mostró su preocupación. “Pregúntenselo a Gustavo, no quiero hablar por él. Ha sido claro en pedir un jugador por línea para hacer un papel más interesante en la Copa Libertadores. Necesitamos más. No sé en qué está Martín Rodríguez, necesitamos meterle tres o cuatro jugadores más”, apuntó.

Con respecto a los recursos, Mosa dijo que no hay problemas de caja. “Claro que hay presupuesto, recibimos una plata importante por Pablo Solari, firmamos con una productora para recibir 10 conciertos en el Monumental, tenemos un nuevo auspiciador que pagaba más que el anterior. O sea, los recursos están”, manifestó.

No obstante, esta postura es bastante criticada por el otro sector del directorio, pues afirman a El Deportivo que los ingresos han ido a pagar deudas de arrastre, que en varios casos vienen del periodo del comerciante sirio al frente de la concesionaria, en el que hubo millonarias pérdidas y el equipo estuvo muy cerca del descenso.

Dardos a Morón

Sabido es también que Aníbal Mosa ha sido uno de los principales detractores de la gestión de Daniel Morón como gerente deportivo e incluso el campeón de América estuvo muy cerca de no seguir este año por esos cuestionamientos. De hecho, tuvo que ser convencido para que renovara.

Esta vez, el nacido en Al-Qamishli no perdió la oportunidad de cuestionar su trabajo por la demora en contactar a algunas de esas figuras, en este caso Carlos Palacios. “Está en carpeta, pero no hay ningún avance ni contacto con él por parte de la gerencia deportiva. La posición del presidente y un grupo de directores por no invertir es muy preocupante. La hinchada espera que nos potenciemos, esperemos que este sector centrado en lo económico gire a lo deportivo”, lamentó.