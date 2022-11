El sabroso diálogo entre Maximiliano Falcón y Borja Iglesias, figura del Betis: “Pensé que ni me conocía”

Colo Colo le pasó por encima al Betis. Si bien cualquier análisis no puede obviar el relajo con que los españoles se tomaron la gira por Sudamérica, en la que ya habían sido goleados por River Plate, tampoco puede quitarle méritos a la contundente presentación del Cacique, que supo aprovechar las licencias para marcar una diferencia ostensible y redondear un resultado que no pasa inadvertido en España, donde fustigan el nivel que ha mostrado el equipo de Manuel Pellegrini en la gira. El otro chileno del club, Claudio Bravo, no pudo participar del viaje, por estar en Europa con la Selección.

Al margen de las consideraciones estrictamente futbolísticas, el paso del equipo español por Concepción también dejó situaciones sabrosas. Una de ellas es el amistoso diálogo entre Maximiliano Falcón y Borja Iglesias, quienes por sus posiciones en el campo tuvieron que enfrentarse en varias oportunidades, con un notorio dominio del defensor uruguayo del Cacique.

Borja Iglesias, figura del Betis. (Foto: LaLiga).

Diálogo e intercambio

El zaguero contó con entusiasmo el encuentro que ambos sostuvieron después del amistoso en suelo penquista. “Más que nada, le saludé, obviamente. Le quería conocer. Aparte, me habló, me abrazó también. Me dijo enseguida que estaba cansado, porque habían metido viajes largos”, explicó el zaguero.

Luego, en un escenario naturalmente cercano, casi de forma natural se dio un rito: el intercambio de camisetas. “Cuando le fui a pedir la remera, me dijo ‘yo te iba a decir lo mismo’. Me vino a pedir la remera, entonces, contento. Pensé que ni me conocía”, reveló. Luego, bromeó con el margen de duda. “No sé si me conocerá o capaz que le gustaron mis rulos, nomás”, amplió.

Falcón e Iglesias se reencontrarán este sábado en el estadio Sausalito, de Viña del Mar, donde volverán a medirse las escuadras de Gustavo Quinteros y Manuel Pellegrini.