Johnny Herrera explica por qué se ha complicado el regreso de Marcelo Díaz a la U: “Taparía a Seymour”

Mientras en Universidad de Chile reconocen conversaciones con Marcelo Díaz para que sea parte de la próxima temporada, después de que el jugador quedara libre tras el término de su contrato desde Libertad de Paraguay, uno de los referentes del Club analiza cuáles podrían ser los motivos para que el regreso del volante a la escuadra laica no se efectúe.

Johnny Herrera tomó la palabra en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para referirse a la posibilidad de que la intención del Chelo se haga realidad.

“El año pasado entonces fue prioridad por lejos, ¿Felipe Seymour por Marcelo Díaz? Mira cómo les fue, mira el ojito, mira cómo les fue...”, comenzó.

“Para mí, la teoría es que entonces no va a llegar Marcelo Díaz porque si llega taparía a Seymour, puesto natural”, complementó el exportero.

Una situación que dejaría a Díaz sin la posibilidad de concretar uno de sus mayores sueños que es volver a vestir la camiseta de los azules, donde se transformó en uno de los estandartes del equipo bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli, donde alcanzó la Copa Sudamericana de 2011.

En su regreso a Chile hace algunos días, el volante reconoció que la posibilidad de volver a la U está entre sus prioridades. “Vengo a tomarme vacaciones. Mi contrato con Libertad expira el 31 de diciembre, ellos ya me han liberado, así que en teoría puedo firmar en cualquier equipo. Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos, pero mi intención es quedarme en Chile y de aquí no me voy a mover”, relató al llegar al aeropuerto de Santiago.

“Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente hasta el momento no se ha podido dar, pero vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante”, continuó.

Por último, se refirió a la pésima campaña registrada por Universidad de Chile en la temporada 2022. “Afortunadamente se pudieron salvar del descenso nuevamente y eso creo que te da un aliciente extra. Ahora lógicamente tienen que hacer las cosas bien para que el 2023 no vuelva a suceder lo mismo que viene sucediendo. Todos queremos que a la U le vuelva a ir bien. Imagino que ellos están trabajando para volver a tener éxito en lo deportivo y en lo institucional”, cerró.